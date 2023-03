Fiere, weekend da tutto esaurito Buoni affari per i commercianti nonostante l’aumento dei prezzi

di Claudio Roselli

Una bella finestra di visibilità a livello nazionale per le Fiere di Mezzaquaresima, ieri mattina, nella parentesi solitamente più tranquilla della kermesse prima del gran finale previsto e auspicato nel week-end. Per un’ora intera, dalle 11 alle 12, la città di Sansepolcro, la sua gente, le sue attrattive e le sue tradizioni di ogni genere sono state infatti al centro del programma "Le Casellanti", in onda su Rai Isoradio (seguitissima) tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Una "scommessa" dell’emittente, ma soprattutto del suo dinamico conduttore, Ivan Cardia, che miscela la professionalità con la simpatia ogni qualvolta raggiunge un luogo per farlo raccontare dalla gente che vi abita. Vi arriva con qualche ora di anticipo, portando sulle spalle la strumentazione tecnica necessaria per il collegamento (chiusa nel suo zaino), poi effettua una breve ispezione e… via alla diretta. "Metto le persone a loro agio e le rendo protagoniste per far sì che esca da esse il lato più bello, creando una situazione amichevole come quella di stamani nel bel mezzo delle Fiere, manifestazione che mi ha affascinato come la città", ha detto proprio Cardia. Sono stati ben 23 i biturgensi passati per il suo microfono, dal sindaco Fabrizio Innocenti ai presidenti di balestrieri e sbandieratori, da Giovanni Tricca per "I Cammini di Francesco" a Giuliana Del Barna, che indossava il costume della locale maschera "Senzabriglie".

E anche Cardia non si è voluto perdere il giro per i banchi di una rassegna che sta procedendo assai bene a livello di sicurezza e ordine. La municipale controlla e applica il criterio del buon senso, sia con l’eliminazione temporanea della Ztl, sia per ciò che riguarda le soste dei veicoli, salvo che non ostruiscano la circolazione. Non sono state riscontrate irregolarità fra gli ambulanti, soddisfatti per l’esito del giovedì soleggiato e pronti per lavorare soprattutto oggi e domani. "Aumento dei prezzi alquanto contenuto per non incidere sul portafogli delle famiglie": questa la logica che muove gli operatori, dai venditori di dolciumi e fichi secchi a quelli di abbigliamento e calzature.