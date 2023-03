Fiere, l’assalto dei 15mila visitatori Polemica sui prezzi troppo alti Il grande assente è la Chianina

di Claudio Roselli

Quasi 15mila le persone venute da fuori nei quattro giorni di manifestazione: Sansepolcro archivia al meglio un’edizione delle Fiere di Mezzaquaresima accompagnata dal bel tempo e da un’ondata di ritrovato entusiasmo. Con le condizioni meteo favorevoli, tutto è stato più facile e la lunga fila di auto parcheggiate ai bordi delle strade hanno fatto tornare in mente i vecchi tempi, quando la città era letteralmente presa d’assalto dai visitatori. "Un’impostazione moderna della kermesse con affluenza da revival – ha commentato l’assessore biturgense al commercio, Francesca Mercati – ed è stato un piacere riscoprire che le Fiere siano tornate a essere realmente un evento di massa. Volevamo insomma che il nostro Borgo si ritrovasse a essere "intasato" dai veicoli e dalla gente e, sotto questo profilo, meglio non sarebbe potuta andare, anche perché il cambio momentaneo delle abitudini non ha prodotto alcun disagio, nemmeno nei momenti e nei giorni di punta, né si sono registrati fatti di cronaca quali borseggi o scippi. Anzi, la logistica ha funzionato a livello anche di sicurezza e gli ambulanti hanno salutato soddisfatti per gli incassi realizzati".

Allo stesso tempo, magari, le Fiere del 2023 verranno ricordate sia per la protesta degli allevatori della razza chianina, che non hanno portato i propri capi al Foro Boario nella rassegna dedicata al bestiame perché come categoria non si sentono adeguatamente appoggiati dalle istituzioni, sia anche per i prezzi – ritenuti eccessivi – di quelle che sono le prelibatezze tradizionali. Ma se acquistare le confezioni di fichi secchi e la tavoletta di croccante ha comportato un piccolo sacrificio in più per le tasche, relativamente all’altra specialità che va per la maggiore, ossia la piadina romagnola farcita, il prezzo è salito oltre misura: 7 euro e 50 centesimi l’una in linea di massima, per cui con un paio si è saliti subito a 15. Una piadina buona, ma senza dubbio… salata.

Un’altra osservazione avanzata riguarda la collocazione degli operatori, con le bancarelle più distanziate in via XX Settembre, con vuoti anche di diversi metri; una soluzione più preventiva, ma che ha finito con trasferire su via Niccolò Aggiunti – dove la disposizione era più continua – l’immagine più veritiera della kermesse.