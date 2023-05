Fiere e mercati Domenica di fiori rame e formaggi

Domenica di appuntamenti tra Arezzo e provincia con fiere, mercati e prodotti del territorio. A Cortona è stata rinviata a oggi la Fiera del Fiore e del Rame a causa del maltempo della scorsa settimana. Il centro storico si trasforma in un giardino e accoglie vivaisti e artigiani. È la quarta edizione di questo appuntamento dedicato alle imprese del mondo florovivaistico che torna ad abbinarsi con la manifestazione del rame lavorato. Per tutto il giorno, saranno presenti gli espositori che con i loro allestimenti decoreranno le tre piazze cortonesi: Garibaldi, Repubblica e Signorelli. Insieme a queste ci saranno anche i produttori di rame lavorato.

La manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale è organizzata dalla Confesercenti in collaborazione con il Consiglio dei Terzieri. L’allestimento renderà il centro ancora più suggestivo: da una parte i fiori, con tante imprese che hanno puntato su Cortona come vetrina delle loro attività, dall’altra il rame che rappresenta un elemento di grande pregio artigianale. I visitatori potranno acquistare piante, fiori, elementi di arredo per i giardini o per l’orto oltre a oggetti in rame.

A Civitella appuntamento oggi con la Fiera del Cacio, per tutta la giornata presenti piccoli produttori pronti a vendere i loro prodotti. La 20esima edizione, è organizzata dal Comune di Civitella in collaborazione con Slow Food Valdichiana. I visitatori potranno conoscere chi sono i piccoli produttori di pecorini e caprini, che non solo presenteranno e venderanno i propri formaggi ma ne racconteranno la storia. Ci saranno anche ricotta e raviggiolo e i prodotti dei Presìdi Caciofiore della campagna romana, Formaggio Marzolina, Pecorino della Montagna Pistoiese oltre al Pecorino dei Monti Sibillini. I Presìdi Slow Food, ad oggi oltre 600, sostengono le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano territori, recuperano antichi mestieri. Presenti anche gli amici del comune gemellato di Kampfelbach, con birra e i loro prodotti tipici.

Per I Giorni del Vino primo appuntamento oggi alle 15 alle 19 alla Tenuta La Pineta di Castiglion Fibocchi, l’azienda sarà aperta per degustazioni e visita alle cantine e alle vigne.

