Fiere di Mezzaquaresima. Il centro fa spazio ai banchi. Protagonisti cibo e animali

Rivalutazione di via Matteotti, la strada del centro storico che collega piazza Torre di Berta con piazza Garibaldi, estendendo a essa l’area "food" fino a Palazzo delle Laudi. È questa la principale novità che caratterizzerà l’edizione 2025 delle tradizionali Fiere di Mezzaquaresima a Sansepolcro, in programma fra circa due mesi, da giovedì 3 a domenica 6 aprile prossimi. Oltre che in piazza Torre di Berta, quindi, le specialità culinarie nazionali e locali animeranno anche la via che sale verso Comune e museo, con interessanti "cooking show" sotto le logge di Palazzo delle Laudi.

"C’era l’esigenza di restituire un ruolo di rilievo a una strada importante, nella quale però ultimamente le fiere stavano ristagnando – dichiara l’assessore a commercio e manifestazioni, Francesca Mercati – e allora quale migliore proposta di includerla nell’itinerario dedicato al cibo per renderla più attrattiva. Alle associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti, è stato affidato il compito di gestire l’area".

Una novità significativa, quindi, ma non l’unica. L’altra è dettata da esigenze contingenti e riguarda viale Vittorio Veneto, che rispetto allo scorso anno è stata ridisegnata ai lati dai lavori finanziati con il Pnrr, in particolare quello adiacente alle mura urbiche; è rimasto il parcheggio a pagamento, poi fino alla stazione ferroviaria vi sono camminamento e aiola, per cui caminetti, sanitari e altri prodotti non potranno più essere ubicati in spazi ristretti. E allora? "Abbiamo pensato di trasferirvi il comparto dell’hobbistica e del collezionismo – precisa ancora l’assessore Mercati – facendo in modo di mantenere legato l’anello con viale Alessandro Volta e il relativo parcheggio a Porta del Ponte, sede del settore agricoltura e giardinaggio. Non vi saranno quindi interruzioni di itinerario, anche per dar modo ai visitatori di ammirare i lavori di risistemazione della zona che sono stati eseguiti. Il sabato e la domenica delle Fiere, poi, in fondo a viale Vittorio Veneto sarà allestita l’area pet dal titolo "L’universo degli animali", con riferimento a quelli da affezione.

Il palco sarà posizionato nel largo di Porta Fiorentina, dove vi sarà ancora l’area concessa alle aziende artigiane, mentre il "food" sarà protagonista anche qui, occupando per intero un lato di viale Armando Diaz, dove all’inizio si potranno gustare i prodotti tipici locali". E a Porta Romana, una volta liberata dall’hobbistica? "Bancarelle tradizionali per completare l’uniformità con via XX Settembre e via Niccolò Aggiunti. Credo che queste modifiche possano diventare valide anche per le edizioni a venire".