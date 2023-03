Fiere, che la festa inizi L’evento torna all’antico e tutta la città si ritrova Quattro giorni in piazza

di Alberto Pierini

Ma è nata prima Sansepolcro o sono nate prima le Fiere? Sul filo del paradosso i vecchi biturgensi raccontano così il legame quasi di sangue tra la città e il suo evento più popolare. Che non fa spettacolo, non richiama i turisti se non al massimo da Arezzo o dalle altre vallate, non scomoda il grande mondo dell’arte: ma è immerso nella storia del Borgo. Al punto da non essere quasi mai cancellato: e quando succede, come negli anni neri del Covid, ti chiedi che presagio sia per l’anno, un po’ come a Firenze quando il volo della colombina non completa il suo percorso.

Quello che da domani finalmente completa il cerchio. Perché il 2022 era stato l’anno della grande ripartenza, uscendo dalla prigione della pandemia. Ma il 2023 è il rientro nei suoi panni, storici e commerciali. Le Fiere riprendono l’abbrivio: ed è come se la città uscisse solo ora dal tunnel. Ritrova il bandolo delle sue origini, riproponendo la Fiera del Bestiame, rilanciando il colpo d’occhio dei grandi bovini, quello che accoglieva da lontano chi arrivava un tempo con la 1100 D e oggi con la Panda. Di nuovo lì, nell’area del Foro Boario. Mentre la città murata è una vetrina a cielo aperto, fra via XX Settembre e via Matteotti, quasi 250 in pista, all’alba di domani.

Un profumo di evento, che non si ferma rasoterra, anzi rasobanchi, perché avvolge tutto il centro. Niente è come prima nelle giornate delle Fiere. I bar e i locali sono armati fino ai denti per affari mai minimamente paragonabili a quelli dei soliti giorni. Il dodecaedro si trasforma in un ristorante sotto il sole meno pallido di primavera. Nel largo di Porta Fiorentina ecco risalire il palco per gli spettacoli delle associazioni sportive. Piazza Torre di Berta è una piazza mangia e bevi e soprattutto ombelico del mondo, Lo è sempre ma mai come nella quattro giorni degli affari. E degli incontri.

"Ci vediamo alle Fiere" è il saluto quasi rituale che accompagna le settimane della vigilia. Perché la terra gira, non sai mai quando ti capiterà di incrociare l’amico, il compagno di scuola, la vecchia maestra. Ma sai perfettamente che se capiterà sarà alle Fiere, quelle con i piedi affondati nella storia.

Lì, magari davanti ad una montagna di fichi secchi. C’è chi le chiamava le Fiere dei Fichi Secchi, quelli che dalla Romagna arrivavano a Sansepolcro, risalendo quella direttrice del mare che nel tempo è croce e delizia di chi viva in Valtiberina. Fichi secchi dal sapore arabo, che ti chiedi quanto possa essere imparentato con località poco oltre il confine regionale, come Mercato Saraceno. Profumi, radici, legami più forti di quelli dei quali hai coscienza. Sul filo di una leggenda che vuole le Fiere procedere avanti senza paura perfino durante la peste del ’300. Vero, falso? Chissà ma poco conta perché quello che resta è il filo rosso che dalla notte dei tempi si allunga fino a Porta Fiorentina, a Porta Romana, al cuore di Torre di Berta. Quelle di ieri e quelle di oggi, lì dove comunque vada ci incontreremo.