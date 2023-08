Fiera verso la stretta al regolamento Un freno alla crescita del vintage A Natale 30 banchi in San Domenico?

di Alberto Pierini

Hanno più paura del caldo di ritorno o della perturbazione di passaggio? La Fiera, forte di una crescita che dura da mesi, ha paura di poco: ma lancia sul tappeto verde un’edizione con il rischio. Agosto da sempre non è il top dell’antiquaria, stretta tra le spiagge e i monti. Da anni medita una versione in notturna, ma si arena sempre tra le difficoltà dell’illuminazione e la resistenza di parecchi antiquari. E quindi preferisce una due giorni di resistenza: mantenere i recenti successi e prepararsi alla forte ripresa di settembre.

Ad agosto marcia a banchi nudi: non collaterali, non iniziative, non eventi. Ma di fatto, si sa, chi arriva cerca la Fiera, la Fiera e basta: il resto aiuta ma non è determinante. Grazie all’ampliamento dei partecipanti sembra scongiurata una di quelle edizioni dai larghi vuoti. Oggi la prova del fuoco, letteralmente.

Intanto a tenere banco è il futuro, prossimo perfino. Il successo del bando dà le ali al Comune e alla Fondazione per tentare una seconda spallata: quella al regolamento. E’ fisso da anni ma si sta lavorando per rivederne alcuni passaggi.

Obiettivo? Una maggiore garanzia di qualità, ma senza esagerare, e un freno al vintage. Era uno spicchio dell’offerta, ultimamente si sta prendendo buona parte della mela: e c’è un equilibrio da mantenere. I criteri sono ancora allo studio. Di sicuro dei paletti stretti per verificare che di vintage vero si parli. E poi una sorta di tetto che non trasformi il volto della Fiera, consolidato nel tempo. "Nessuna rappresaglia – conferma l’assessore Simone Chierici – ma lo sforzo di avere uno strumento più duttile per migliorare la proposta".

Una Fiera che comincia in largo anrticipo a respirare l’aria di Natale. Si sa, a dicembre gli antiquari devono fare un passo indietro da piazza Grande. E stavolta sarà un maxi-esodo: almeno trenta gli operatori che dovranno trovare una nuova collocazione. Motivo? Semplice: con il bando i banchi sono aumentati e quindi sono più gli antiquari destinati a fare le valigie. Ci vuole una soluzione nuova, essendo diminuiti gli spazi vacanti sul percorso. Quella più gettonata è San Domenico. Una volta era al centro dell’edizione di settembre, ricordate il lungo anello intorno al centro, stavolta si affaccerebbe in quella di dicembre. L’evento turistico di punta si inchina davanti alla città del silenzio? Vedremo, la soluzione è un po’ periferica, magari imporrebbe di prolungare il percorso da via Ricasoli a via Sassoverde.

Altra promozione sul campo quella di via Bicchieraia. Il tentativo fatto a luglio con i mosaicisti ha funzionato, di gente nella strada "by-pass" tra il Corso e via Cesalpino ne è arrivata tanta. E questo potrebbe ridare abbrivio all’area degli artigiani: le botteghe aperte e le lavorazioni in diretta davanti alla gente.

Gli artigiani in pianta stabile, quelli che con un termine da dimenticare vengono definiti non professionisti, anche stavolta atterrano a Sant’Agostino. Un limbo che non fa bene a loro e non lo fa alla Fiera nel suo complesso. Cercasi colpo di fantasia per rilanciare quello spicchio di evento e insieme offrire a chi arriva un percorso meno schizofrenico. Il percorso resta quello tradizionale. Ma con l’intenzione di valorizzare al meglio due gioielli spesso trascurati.

Il chiostro a fianco della biblioteca e il giardino pensile della Provincia. Spazi protetti ma nel centro di gravità permanente del percorso. Battiato lo ha cercato tutta la vita, noi lo avremmo a portata di mano: perché sprecarlo?