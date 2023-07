Fiera, tutto esaurito negli alberghi Da Londra qui per girare un docufilm

di Alberto Pierini

AREZZO

Sorridete, siete sulla Bbc: lei, la "mamma Rai" in versione londinese, pronta a sbarcare sulle strade dell’Antiquaria. Si erano fatti sotto per settembre, gli hanno spiegato che la festa, la vera festa è nel centro storico. Morale? Vengono due volte.

Tappeti rossi per le telecamere. Anche perché in ballo non c’è un servizio sul Tg, c’è un film. Un docufilm, di quelli che ormai sono stati sdoganati perfino da Hollywood. Girato in due tappe: la prima oggi, la seconda a settembre, chissà se incrociandolo con la Giostra. Perché per il bis sbarcheranno qui anche degli attori, in una forma mista tutta da scoprire.

E’ la Fiera e nessuno in questa fase può fermarla. Se non il maltempo: anche se i tuoni e i fulmini di ieri potrebbero aver scaricato la dose di pioggia annunciata tra un’allerta e l’altra. L’allerta si chiude alle 8 di stamani: proprio quando aprono i banchi.

Tutto in una città che sembra correre verso l’appuntamento; malgrado sia luglio, o forse proprio perché è luglio, il tasso di occupazione degli alberghi supera il 90%. Lo ha superato ieri sera, lo sorpassa oggi. Un segnale non da poco, in vista della festa. Una festa che segue l’abbrivio di giugno.

E’ la seconda edizione dopo il bando: e proviamo a superare quel tetto a 230 espositori raggiunto un mese fa. "Stanno crescendo le richieste anche da parte di chi non ha posto" annuncia con un filo, solo un filo, di entusiasmo l’assessore Simone Chierici.

Gli spuntisti promossi titolari ora si vedono marcare stretti da altri che ambiscono a farsi posto. In vista potrebbe esserci anche qualche ritocco al percorso, perché di questo passo saremmo costretti a mandare via qualcuno, il che non è bello e forse neanche furbo.

Tra le modifiche al percorso c’è da risolvere quella degli artigiani: continuiamo a mandarli a Sant’Agostino ma è un altro pianeta lontano da quello della Fiera. Non si può rimetterli a casa, ovvero alla Badia? Beh, troviamo una collocazione idonea a ridosso degli altri banchi. Per non ostacolare loro e insieme gettare un altro asso sul tavolo dell’Antiquaria. Che a livello di carte comincia ad averne parecchie.

Il successo fa volare la fantasia. Stavolta ad esempio via Bicchieraia ritorna strada degli artigiani, dopo qualche edizione a vuoto. In particolare dei mosaicisti: piccole Andreine crescono. Tutto è promosso proprio da Andrerina Giorgia Carpenito, la "Penelope" di Indicatore: con la differenza che lei il mosaico non lo smonta ma lo fa crescere ogni giorno di più. Ha convocato sedici colleghi dalla Francia, tutti all’opera.

E poi laboratori di musica, di fumetto, estemporanee: un surplus di ingredienti per un piatto dai mille sapori. In campo anche il palazzo di via Pellicceria, lì dove l’artigianato, a differenza di quanto non sia a Sant’Agostino, è padrone di casa.

Nessuna avvisaglia per ora sull’arrivo degli antiquari: si sa solo la mattina. Ma preso non sarà così. Perché è allo studio una trasformazione che potrebbe rinnovare perfino la vecchia pelle della Fiera. Come? Comunicazioni di presenze anticipate ai giorni precedenti, in modo che l’assegnazione sia più semplice e che soprattutto l’assetto dei banchi sia tale fin dalla mattina del sabato.

Il nodo degli orari è destinato a diventare protagonista. Perché se diluvia o tira vento è chiaro che non puoi tenere i protagonisti alla "poventa". Ma se c’è il sole il regolamento indica le 19 come orario di smontaggio dei banchi. Sappiamo che non è così o almeno che non lo è per tutti: specie in certe frange del percorso. Da quanto filtra l’obbligo dovrebbe essere rafforzato da delle sanzioni o comunque misure per scoraggiare il malvezzo. Con prudenza e certo comunicando prima tutto ai protagonisti dell’evento.

Ma l’importante è proseguire il ciclo favorevole. Veniamo da oltre un anno di edizioni con il vento in poppa, con poche eccezioni, appese al maltempo. Chissà, prima o poi capiterà perfino che qualcuno riesca a risolvere il problema della luce. Luglio e agosto sono edizioni che dovrebbero viaggiare su altri orari e magari testare le ombre della sera. Ma le ombre in Fiera non muoiono mai: chi accende la lampadina?