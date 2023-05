Fiera: nuovi antiquari da tutta Italia Bando chiuso, c’è la graduatoria Intanto parte l’edizione dei dandy

di Alberto Pierini

AREZZO

Ci addormenteremo domani sera in 160, ci risveglieremo a giugno in 200 e passa. Più siamo meglio stiamo? Alla Fiera sicuramente sì. Perché la festa così potrà allargarsi a nuove strade. E chi arriva troverà pane e antiquariato per i suoi denti.

Oggi parte l’edizione di maggio, ancora a ranghi ridotti. Ma tutti i riflettori sono puntati sulla tre giorni di giugno. Straordinaria nella durata, partenza venerdì 2, simbolica ai 55 anni dell’evento: e soprattutto allargata. Ieri alle 14, più due minuti di comporto, è scaduto il termine per presentare i ricorsi contro la graduatoria, stilata tra chi ha chiesto posto tra i titolari.

E sono in tutto cinquanta, anzi per l’esattezza 49. Già nel pomeriggio era stata pubblicata la graduatoria. I giorni canonici di pubblicazione sono 15, dal 20 maggio inizia lo sprint. Lo sprint verso la Fiera dei 210 protagonisti. Più gli spuntisti: tra le domande ci sono soprattutto loro ma un margine resta fuori, quello di chi preferisce non avere un posto fisso ma pescare ogni volta il migliore tra quelli vuoti.

Una partita con due variabili. Chi sceglierà accetterà davvero i posti a disposizione o farà un passo indietro? Il problema coinvolge non i primi ma gli ultimi. E il percorso cambierà in base al "voto" degli espositori?

Lasciamo per un momento le due domande in sospeso. E tuffiamoci nell’edizione al via da oggi. Ha due collaterali, nel chiostro del Petrarca e nel giardino pensile della Provincia, entrambe di vintage. Niente male, sono spazi supplementari e spesso ricchi. Il problema è il vintage che tracima sul percorso: e qui spesso i conti non tornano. Maglie larghe, larghissime e che rischiano di snaturare l’anima antiquaria della Fiera.

I boatos dicono che presto i cordoni si chiuderanno ma per farlo occorre mettere mano al regolamento. E nella giungla inestricabile dei codici Ateco.

La Fiera ospita poi la due giorni dei Dandy: gli innamorati del bel vestire, del bel cibo, in generale del bello sfileranno con sussiego in tutto il percorso. Ma saranno un’attrazione essi stessi, fino al pic nic (pardon, "dejenuer sur l’herbe") al Prato di domani a mezzogiorno. A fianco il programma nei punti caldi, quasi come il mezzogiorno.

Per il resto è la Fiera che conta, quella delle occasioni da non perdere e dei possibili trabocchetti nei quali non cadere, un "gioco" ideato alla perfezione da Bruschi. Su un percorso tradizionale ma ancora orfano di alcuni rami, complici i numeri bassi. Ad esempio via Cavour e la Badia, ai quali sono stati strappati i banchi dell’artigianato, trapiantati a fatica a Sant’Agostino. I 49 del bando potranno sceglierli: se lo facessero rimarrebbe comunque l’obbligo di riportare gli orfani della Badia su una location più logica. Se ad un mercato togli la continuità, almeno di massima, affondi chi resta fuori. E sul percorso c’è l’imbarazzo della scelta. Fior di angoli da valorizzare, aperti troppo poco o dimenticati da anni. Stiamo ritrovando gli antiquari. Ora riconciliamoci con la città.