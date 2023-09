Fiera, missione Vicenza Oltre 200 aziende in vetrina

Saranno oltre 200 le aziende aretine a VicenzaOro September che animerà il fine settimana. La manifestazione rappresenta una importante occasione per misurare l’andamento del settore che nel 2022 e nei primi tre mesi dell’anno ha fatto registrare un risultato molto positivo. L’ultimo dato disponibile, quello di giugno, segnala rispetto allo stesso mese del 2022 una lieve flessione (- 1,8%) , comunque meno negativa rispetto al trend di molti altri settori manifatturieri italiani che evidenziano arretramenti più consistenti. Sono oltre 1200 gli espositori provenienti da 34 Paesi che presenteranno le creazioni agli operatori commerciali e tra questi, 400 buyer internazionali ospitati nell’ambito del programma di incoming realizzato da Ice e ministero degli Esteri.

All’inaugurazione, l’8 settembre, in fiera a Vicenza sarno presenti il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi e il segretario generale Marco Randellini, insieme al presidente di Arezzo Fiere e Congressi (e membro della giunta camerale) Ferrer Vannetti.

Oltre a incontrare gli imprenditori aretini, hanno in agenda una riunione con i vertici di Ieg, l’ente organizzatore della fiera. Al centro, il confronto sulle prossime iniziative di settore in programma nel Centro espositivo aretino, ad iniziare dal Summit del Gioiello Italiano già calendarizzato a dicembre. Un appuntamento che taglia il traguardo della terza edizione e che intende chiamare a raccolta gli attori del comparto della gioielleria italiana, dalla produzione alla distribuzione, per fare sistema e valorizzare il Made in Italy della filiera nella sempre più complessa competizione globale.

Una scelta di sede obbligata considerando che Arezzo è il distretto più importante del settore: 1125 aziende attive e 7866 addetti diretti e una quota pari quasi al 32% del totale dell’export nazionale di oreficeria.

Se al dato aretino si aggiunge l’export di Firenze, che con un valore di quasi 127 milioni di euro si colloca al sesto posto nella graduatoria provinciale (dopo i tre distretti "storici" Arezzo, Vicenza ed Alessandria si posizionano Milano e Torino rispettivamente al quarto e quinto posto), ecco che la Toscana consolida il primo posto con una quota attorno al 37% sul totale export nazionale del primo trimestre 2023.