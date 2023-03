Fiera, la "luna di miele" continua Soffre Parma ma il pubblico arriva

di Alberto Pierini

"E che ci vado a fare domani alla scelta del nuovo posto?": un antiquario di lunga data mastica amaro alla vigilia delle migliorie. Stamani chi ha chiesto di poter allargarsi altrove sarà davanti alla sudata scelta. Ma non sempre i conti tornano. Se non alla Fiera. Che incassa, beninteso, un’edizione non certo trionfale. I numeri sono in calo, sia tra i banchi che tra i visitatori. Ma alla fine l’evento regge.

La "luna di miele", forte di una serie positiva, non si interrompe. Le differenze certo ci sono: comprese quelle agli indicatori più facili, le code ai locali di via Mazzini. Lontane, lontanissime parenti di quelle tradizionali.

Ma l’indotto ci metterebbe comunque la firma. Sul fronte degli antiquari ne arrivano 200. Ma attenzione, tra questi i titolari sono 137. A febbraio erano arrivati 160 su 168, ma sapevamo che era un "miracolo", perfino sul fronte del termometro. Stavolta ne mancano una trentina e di sicuro non dipende solo dal termometro.

Sono i giorni di Parma e molti espositori sono in condominio tra le due grandi rivali. Lo tocchi con mano in particolare in piazza Grande, dove alcuni dei protagonisti lasciano vuoti del tutto familiari. Gli spuntisti, antiquari senza posto fisso, fanno la differenza e le telefonate della vigilia avevano confermato una bella corsa verso Arezzo.

Con tutto è un’edizione che il nodo dei numeri lo ripropone pari. Ci sono zone vuote e che vuote non meritano di restare. Tra via Cavour, lato liceo classico, e piazza della Badia c’è un solo banco. E non è facile dimenticare quando la sequela degli stand partiva da San Francesco e arrivava al traguardo.

E’ un’ala che paga la scelta, non vincente, di spostare gli artigiani a Sant’Agostino, sorta di fierina parallela ma in quella sede senza chance di vittoria. Ma alla fine tutti pagano un parterre che è ridotto ai minimi termini: 168 titolari sono troppo pochi per un evento che merita di galoppare.

Le migliorie hanno aperto il nuovo trend, quello di rimettere mano ai posti. Ma in certe zone sono spuntati nuovi stand, e ci sono espositori che lamentano siano arrivati proprio quando avevano completato la trafila burocratica.

Sui numeri a fare la differenza sarà il bando: l’assessore Simone Chierici ha promesso di lanciarlo entro giugno. E si sa, dalle parti dell’antiquaria giugno è il mese del destino. Il compleanno di un evento che alla fine è nato da un giugno, quello del 1968, e ne vuole masticare ancora tanti altri.

Una collaterale c’è ed è quella del vintage: un settore che si è allargato ben oltre la moda. E che stavolta occupa e valorizza due spazi di assoluta qualità: il chiostro di fianco alla biblioteca e il giardino pensile della Provincia. Affollati e colorati in una giornata di sole da applausi. Lì, nel cuore di una luna di miele che dura ormai da 55 anni.