Fiera, in duecentomila da gennaio Luglio senza record ma in crescita Ora arriva la staffetta con i saldi

di Alberto Pierini

AREZZO

Zitta zitta potrebbe segnare il record di fine anno. La Fiera attraversa una delle edizioni più difficili, luglio in genere non fa rima con buoni affari, a testa alta. Perché l’allerta meteo non spegne l’afflusso del sabato e la domenica subisce un contraccolpo inferiore al previsto dalla fuga nelle spiagge. E soprattutto si registra un aumento verticale di stranieri.

Non è scontato. Per ora i bilanci del turismo a livello nazionale non volano: in particolare il mare chiude giugno in frenata e non solo nella Romagna falcidiata dall’alluvione e che fatica a rimettersi in piedi. Per ora la Fiera va.

Il bilancio complessivo dall’inizio dell’anno, sette edizioni sette e quindi oltre la boa di metà campionato vede la freccia superare i duecentomila visitatori complessivi. Sulla bilancia pesano finalmente in positivo il meteo, pochissime le giornate falcidiate dalla pioggia, e anche tre mesi oltre le previsioni. Il primo gennaio, quando con una concomitanza di date atroce, a cavallo di Capodanno, raggiungemmo i trentamila visitatori. Poi maggio e giugno, entrambe edizioni da quarantamila, meta una volta proibita tra i banchi della Fiera. E certo ha aiutato il prolungamento dell’edizione del compleanno: il venerdì non era stato il giorno più forte però la gente aveva risposto lo stesso.

E i risultati si vedono. Per una volta la Fiera può saltare sul trend con la possibilità di cavalcarlo. Il rafforzamento dei banchi è determinante, la scivolata a quota 150 o 160 stand stava trasformando l’antiquaria. Ora viaggiamo sopra i 220 ed è un altro vivere.

Ieri l’afflusso è stato costante fin dalla mattina, pur non essendo mancati alti e bassi, un po’ come era successo sabato pomeriggio. E gli affari si confermano in ripresa, anche se purtroppo ad una Fiera la legge non è uguale per tutti. Una Fiera che è sfilata sotto le telecamere della BBC, per la prima parte del docufilm che sarà completato a settembre.

Ora si tratta di battere il ferro finché è caldo. Le richieste di spuntisti continuano a crescere (altre quattro sono arrivate nei giorni scorsi) e forse è arrivato il momento di tornare ad estendere il percorso. Un percorso che continua ad avere un ramo secco: è quello della Badia.Inserita dopo anni nella mappa antiquaria ma gli operatori non la scelgono, perché troppo lontana dal cuore dell’evento. Il braccetto di via Cavour ha cominciato a riempirsi ed è già qualcosa. Ma l’impressione è che la piazza potrà ritrovare il suo verso solo riaprendo agli artigiani.

Di fatto c’è da rilanciare ora che ce lo possiamo permettere. Possibile ad esempio che i due splendidi spazi del chiostro della biblioteca e del giardino pensile della Provincia debbano essere destinati solo al vintage o ai gioielli per poi rimanere vuoti in sua assenza? Sono innestati perfettamente nel percorso, potrebbero ospitare occasioni antiquarie di tutti i tipi: e come loro ci sono spazi che chiedono solo di essere valorizzati, come dimostra il rilancio di via dell’Orto.

Intanto il commercio saluta la Fiera e si lancia nella stagione dei saldi. Da giovedì sotto con gli sconti e al battesimo ci sarà anche la notte bianca. In genere coincideva con la Fiera e i banchi rimanevano chiusi. E se partissimo oggi per varare nel 2024 la prima Antiquaria in notturna?