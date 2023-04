Fiera di san Torello: Torna l'appuntamento primaverile a Poppi

Arezzo, 19 aprile 2023 – Si preannuncia una domenica di festa, colori e sapori quella che vivrà domenica 23 aprile Ponte a Poppi, grazie alla fiera promozionale “Fiera di San Torello”; la manifestazione organizzata dalla Confesercenti Arezzo con il patrocinio del Comune di Poppi e della Camera di commercio di Arezzo – Siena.

“C'è molta attesa – commenta Marco Alterini – presidente di Confesercenti zona Casentino – per il ritorno di questa manifestazione, che negli anni si è via via affermata come un appuntamento tra i più attesi e graditi nel panorama degli eventi casentinesi primaverili. Le finalità della manifestazione sono quelle di promuovere in sinergia la rete commerciale di Ponte a Poppi, ancora ricca di negozi di qualità e varietà, con una fiera promozionale che si pone i medesimi obbiettivi, quelli di offrire un ampia gamma di articoli, con un buon livello di qualità”.

“Purtroppo, come associazione - continua Marco Alterini - lo osserviamo ogni giorno, stiamo assistendo ad un impoverimento delle merceologie presenti nei mercati e più in generale nel settore del commercio ambulante, molte imprese del settore hanno cessato ed altre, anche a causa della mancanza di personale disponibile, devono ridurre la loro partecipazione, anche a manifestazioni, che prima li vedeva protagonisti.

Grazie comunque agli sforzi organizzativi della nostra associazione saranno oltre 50 gli operatori presenti con prodotti che spazieranno dalla gastronomia, ai dolci, dall’abbigliamento, alle calzature, ai casalinghi e tanti altri articoli. Inoltre ci saranno fiori e piante, prodotti artigianali, opere dell'ingegno creativo, prodotti agroalimentari tradizionali del casentino come formaggi, salumi, tartufi e cioccolate artigianali”.

“Come da tradizione – sottolinea Paola Orlandi, responsabile territoriale del Casentino per la Confesercenti - la fiera si svolgerà tutta in via Roma, unendo nello shopping tutto il centro abitato, dalla rotatoria del centro commerciale il Porto a piazza Risorgimento. Ci scusiamo per eventuali disagi, ma crediamo che per un giorno di festa della comunità, siamo sostenibili”.

“La Fiera di San Torello – continua Paola Orlandi – è nata sin dall’inizio con l’obbiettivo di promozione del commercio su area pubblica e di animazione e promozione del centro commerciale naturale di Ponte a Poppi, favorendo inoltre l’integrazione con le produzioni artigiane, i prodotti tipici del territorio. Anche quest’anno sarà allestito per gli amanti dei motori uno spazio espositivo dedicato alle novità del settore automobilistico.

Fondamentale come in ogni occasione il supporto fornito dall’amministrazione comunale, dalla Polizia Municipale, dalla Misericordia di Ponte a Poppi, dall'associazione nazionale carabinieri della sezione di Poppi e dall'associazione la Racchetta”. Ringraziamo inoltre le attività commerciali che hanno sostenuto la manifestazione con il loro contributo e tutte le attività, che ci auguriamo tenendo aperte in occasione dell'evento, sapranno valorizzare ulteriormente l'offerta dell'appuntamento ai tanti visitatori che vorranno visitare la fiera.