Fiera a segno: 30mila fra i banchi L’occasione mancata del 25 aprile

di Alberto Pierini

Andrea si affaccia per la prima volta tra i banchi: e da buon Vescovo il debutto è di quelli solenni, alla testa di una processione che dalla Pieve si snoda fino in Duomo. E mentre attraversa piazzetta Madonna del Conforto, pur essendo in un’azione liturgica, anche Migliavacca non resiste a lanciare uno sguardo tra gli stand: lì dove gli antiquari fermano per qualche secondo le trattative. Un segno di croce per chi crede, la posizione eretta e di rispetto per gli altri. La Fiera incrocia la Pasqua, in una scena che sotto sotto rievoca le processioni antiche di Gerusalemme, di sicuro non esenti dalla presenza dei banchi. E tra le palme, e soprattutto i rami di ulivo, che campeggiano dappertutto, l’Antiquaria allunga la sua serie positiva.

Un’edizione da almeno trentamila presenze: lontana dai record, dalla folla compatta dei mesi migliori ma a segno. A segno come ormai le capita da oltre un anno, anche incassando i vantaggi di un meteo clemente. Stavolta le minacce di maltempo c’erano tutte ma i nuvoloni si sono addensati solo nel pomeriggio di ieri. La tregua con il dio della pioggia continua: e si sa, per qualsiasi evento all’aperto è l’ingrediente che fa la differenza.

Buoni anche i risultati: i più tengono i prezzi bassi e sono pronti a trattare con chiunque. Ma alla fine gli incassi arrivano: e peccato solo che al risveglio dei numeri, oltre 220 banchi solo di antiquariato, si risvegli qua e là il nodo della qualità, non sempre al massimo. La Fiera già nell’invenzione di Bruschi era un mix sapiente tra grandi occasioni e pezzi più banali: ma l’importante è garantire un equilibrio che non ne abbassi la fama.

Una fama che cresce: il numero delle domande già arrivate in risposta al bando parla da solo. Anche se è bene aspettare l’esito finale: i tempi scorrono fino al 20 aprile, in ballo c’è anche l’edizione di settembre al Prato, vedremo in corsa quante delle richieste andranno ad incidere sul corpo vivo della Fiera, quella in centro sugli undici mesi.

I posti disponibili e in sospeso sono 73: tanta roba. La mappa è a disposizione con la documentazione del bando. Cinque in via Guido Monaco, 2 a San Francesco, ben 28 tra piazza della Badia e via Cavour, 2 in via Cesalpino, 6 in piazza Grande, 2 sotto le Logge, 2 nella parte alta del Corso, uno in via dei Pileati, 4 nella piazzetta Madonna del Conforto, 7 in via dell’Orto, tre nella parte alta di via Ricasoli e 10 in quella bassa, tra il Duomo e piazzetta del Seminario. Un terzo sono, dicevamo, alla Badia: il rischio è che nessuno voglia sceglierli e ci auguriamo che nel caso si aprano nuovi fronti del percorso.

E’ chiaro che la scelta migliore sarebbe quella di restituire almeno in parte il lato di via Cavour agli artigiani, la costola di Sant’Agostino non funziona perché sembra una Fiera parallela. Ma c’è tempo per recuperare. Purtroppo è scaduto quello per recuperare l’edizione straordinaria del 25 aprile. Una giornata extra calendario, che in passato era sempre andata bene, grazie al turismo che nei ponti di primavera non manca. Il ferro era abbastanza caldo per batterci sopra e riacciuffare una buona idea che non andrebbe archiviata.

A frenare il Comune è la disponibilità a macchia di leopardo degli antiquari. Ma la sensazione è che una scelta coraggiosa porterebbe comunque i più sulle nostre strade. Perché gratta gratta è una delle Fiere dalle quali non si esce a mani vuote. Il rischio valeva la candela. Candela che si è spenta su alcuni punti della mappa: piazzetta del Commissario, via Bicchieraia., via di Seteria e il lato destro di via Vasari. Sono tutte strade innestate sul percorso della Fiera, quindi vuoti pesanti: perché non rivalutarne qualcuna e magari agganciarne altre a ridosso? Quando si vince è l’ora di scommettere.