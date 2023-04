Fiera a ranghi compatti Folla e oltre 210 banchi Ma il vintage ormai dilaga

La scossa del bando ancora è solo annunciata: le domande fioccano, gli uffici le raccolgono, l’attesa cresce. Ma i nuovi protagonisti non li vedremo prima di giugno, la prima edizione della svolta. Però i vecchi titolari non si fanno pregare.

Sono rimasti in 168, ne mancavano ieri solo nove. Roba da record, non solo innamorati dell’evento ma anche refrattari a qualunque problema personale. E’ la seconda volta in tre mesi che arrivano in massa e una ragione c’è: la storica fiducia nell’antiquaria aretina ma anche il passaparola dei recenti successi. La ripresa del pubblico è palpabile e soprattutto continuativa: negli ultimi tredici mesi di colpi a vuoto ce ne sono stati davvero pochi.

E alla fedeltà degli antiquari si aggiunge la carica di quelli in arrivo. Perché quelli senza un posto fisso stavolta sono 55: è probabile che tra loro si nascondano molte di quelle domande presentare per diventare espositori a pieno titolo. E forse questo in prospettiva sarà un problema, nel caso di edizioni falcidiate dalle assenze. Ma un uso sapiente del percorso dovrebbe evitarlo, aprendo nuovi spazi. Di fatto la due giorni di aprile, e non è uno scherzo, si presenta con 221 antiquari in pista. Più 15 artigiani, o se preferite non professionisti secondo l’imbarazzante linguaggio ufficiale. E questo malgrado siano ancora relegati lontano dalla Fiera, in una Sant’Agostino bella ma avulsa completamente dal percorso dei banchi.

E la gente risponde. Non siamo alla folla compatta dei giorni migliori ma gli arrivi sono alti: e soprattutto c’è il cambio di passo degli stranieri. "Sono tanti, non ci speravo" sussurra un vecchio antiquario di quelli il cui bicchiere, magari artistico, è sempre mezzo vuoto. Tra gli stranieri i cinesi che si insediano dietro un banco e cominciano a concertare gli acquisti e gli affari via cellulare e video con la madre patria, uno dei simboli della recente stagione.

Tutto bene? Calma. Perché le ciambelle non sempre riescono con il buco. Un esempio è il vintage. Ben vengano le collaterali, che stavolta si allargano su Fraternita e sulla bella terrazza pensile della Provincia. Ma ormai il genere dilaga anche tra i banchi e lo fa oltre ogni precedente limite. E’ una Fiera antiquaria e bisognerebbe che tale restasse, almeno con una netta prevalenza. E invece il settore di punta è insidiato ormai da quello che avanza, a colpi di cappelli, vestiti, accessori di tutti i tipi. Nessuna censura, nessun blocco: ma ci vuole la capacità di mantenere un equilibrio. In questo caso anche nella concessione dei nuovi posti da titolare: e questo per evitare che gli equilibri un po’ alla rovescia di ieri e di oggi non diventino stabili.

E visto che è un momento di crescita sarebbe il caso di gestire anche i dettagli. Ad esempio la mancanza di punti luce. Un nodo ricorrente per la proposta delle edizioni serali, mai ottenuta. Ma che sono un blocco anche d’inverno, quando l’ora volta le spalle. E lo sono in generale per certi settori: come fai a vendere lampadari & c. se non hai mai la possibilità di farli vedere accesi? Dagli espositori migliori questa richiesta comincia a prendere corpo e in effetti andrebbe messa nei radar.

Il percorso tiene, pur con dei vuoti che vanno sanati. Il più evidente alla Badia, l’unico banco è quello della parrocchia. Ma la Fiera va. E con la Fiera l’indotto incassa un altro sabato speciale, anche se non specialissimo, e pregusta una domenica al livello. Le previsioni non sono un granché: ma perché non cominciare a pensare che il vento finalmente sia cambiato?

