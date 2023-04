Fiera, 60 nuovi antiquari Il prato in piazza Grande

di Alberto Pierini

AREZZO

Arrivano i nostri. No, non sono i classici cow boys con gli stivaloni e il cappello a larga tesa. Sono più semplicemente antiquari. Che accorrono alla festa della Fiera. La corsa del bando si è conclusa, il tempo per le domande è scaduto. Ma il risultato è notevole. Sessanta, anzi per l’esattezza 59, sono state le richieste di essere ammessi all’evento.

Un’iniezione di forze nuove, anche se non sempre nuovissime. Tra gli antiquari ci saranno di sicuro anche diversi spuntisti, quelli cioè che finora arrivavano lo stesso ma senza poter sventolare la sicurezza di un posto fisso. Ma il cambio di passo c’è tutto.

Il parterre dei protagonisti, ridotti a meno di 160, risale oltre quota duecento. E sono volti e storie che da ora in poi avranno un motivo in più, e che motivo, per farsi sotto ogni prima domenica del mese, meglio se anche nel sabato a braccetto. Un innesto che da una parte rafforza la Fiera e le consente di riprendere l’abbrivio. E dall’altra blinda il percorso, offrendo anche la possibilità di tornare ad allargarlo.

Chiuso il bando scattano i passaggi obbligati, la pubblicazione della graduatoria e simili. Ma già a giugno potremo vedere gli spazi vuoti finalmente riempiti. E sarà allora che gli spuntisti potranno ambire ad essere inseriti anche loro sulle vie della Fiera: e potremmo cominciare a divertirci.

Nel mezzo c’è l’edizione di maggio, con il ritorno dei dandys e del loro stile cadenzato. Quindi giugno, non solo con i nuovi arrivi ma addirittura con un’edizione di tre giorni filati: l’antiquaria sul ponte, partenza il due e arrivo al 4, la domenica del traguardo.

L’occasione di sfruttare la nuova crescita della Fiera e insieme di riaffermare la supremazia del centro. Ed è solo l’inizio. Perché l’estate sancirà di nuovo, un po’ come a Natale, gli equilibri consolidati. E luglio su tutti. Che da una parte ospita l’accelerazione del Mengo. Una serata in più, cinque invece di quattro, delle quali due a pagamento con nomi più forti del solito. E un "accampamento" in musica che terrà banco dal 5 al 9 luglio: e non si escludono perfino code, magari riservate al cinema, anche se questo è un settore che meriterebbe il ritorno ad una ribalta tutta sua, come a volte nel passato ha avuto.

Ma luglio è lungo e promettente. Si apre con un’altra Fiera proprio nelle primissime ore, si allunga con l’inizio dei saldi che per un anno è sganciato dall’antiquaria": e che proprio per questo vedrà la Confcommercio rilanciare la notte sotto le stelle, stavolta di giovedì, giovedì 6. E sempre l’Ascom sarà protagonista di una maratona in piazza Grande. E’ la quattro giorni di una festa che la pandemia aveva colpito e affondato: andrà dal 13 al 16 luglio, prendendo la rincorsa con un altro ritorno, quello della cena in bianco. Menu variegato ma "divisa" monocolore, candida come quella delle spose, tra i tavoli imbanditi. Colore spezzato dal mattonato: tornerà a rivestirsi di verde,. Un verde color prato: anzi, un vero e proprio prato, con tanto di olivi.

Per cambiare il colpo d’occhio della piazza e offrire una "seduta" comoda sotto le stelle, sorta di punto panoramico su quelle cadenti. Mentre San Francesco risale la china, e aspetta una mano dal Caffè dei Costanti in riapertura forse a settembre, piazza Grande si regala una seconda estate da regina. Per la gioia e le tasche dei locali che ci si affacciano. Per la curiosità dei turisti di passaggio: sospesi tra la piazza in bianco del Natale, quella in bianco e verde dell’estate, quella antica della Fiera.

E’ sempre la stessa ma ogni volta cambia faccia. E i "nostri" sono pronti a invaderla.