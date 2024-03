Fido ora veste il Panno Casentino. Abiti per cani fatti con gli scarti: l’idea degli studenti diventa realtà

di Sonia Fardelli

BIBBIENA

Cappottini per cani realizzati utilizzando gli scarti del panno del Casentino. E’ l’idea di un gruppo di studenti che hanno lavorato insieme all’azienda Tacs ed hanno così vinto il premio del progetto "Fare impresa" portato avanti anche con l’Università di Siena. I cappottini verranno realizzati con ritagli di stoffa e quindi contribuiranno anche al riciclo degli scarti e saranno destinati in gran parte ai cani di piccola e media taglia. A ricevere il primo premio è stato un gruppo di ragazzi composto da Anna Occhiolini (Istituto tecnico Turistico), Giovanni Piccioli (Liceo Scientifico), Matteo Maggio (Liceo Scientifico), Gabriele Mazzoni (Elettronica), Dennis Funaru (Meccanica). Loro tutor è stata Denise Vangelisti, imprenditrice di Prospettiva Casentino.

Adesso la Tacs si metterà subito all’opera per realizzare questi cappottini per cani con gli scarti della sua produzione relativa al panno del Casentino. "Questo percorso ci ha dato una grandissima soddisfazione - dice Denise Vangelisti - e ci ha messo in contatto anche con altre realtà, facendoci conoscere meglio le piccole e medie aziende che rappresentano eccellenze per il nostro territorio. La Tacs è la realtà dove ha lavorato il gruppo che ho seguito come tutor. Questo progetto ci ha convinto oltre che per la sua originalità, la sua coerenza al modello di business anche per la sua fattibilità. Ringrazio la Tacs che ha già deciso di attivare una produzione di cappottini per cani seguendo l’idea dei nostri ragazzi".

I secondi classificati nel progetto "Fare impresa" sono stati i ragazzi che hanno lavorato con i fratelli Grassi, mentre terzi classificati a pari merito gli studenti che hanno lavorato con le Nocciole del Casentino e la falegnameria Cecconi.

In tutto sono stati coinvolti 40 studenti di Isis Fermi di Bibbiena e IISS Galilei di Poppi, divisi in otto gruppi trasversali per provenienza e formazione. Le aziende casentinesi che hanno collaborato al progetto sono state Falegnameria Ceccoci, Checcacci Mobili, Fratelli Grassi, Ornina Wine, Agriturismo Lucatello, Fattoria Corsignano, Nocciole del Casentino, Tacs.

"L’Università di Siena e Prospettiva Casentino possono essere soddisfatti del risultato ottenuto - commenta il professor Lorenzo Zanni dell’ateneo senese - Il percorso da noi proposto alle scuole è andato molto bene. I ragazzi hanno partecipato sia alle lezioni che alle visite in azienda e poi alla redazione dei progetti con entusiasmo e professionalità. Prospettiva Casentino e le imprese del territorio hanno vissuto con spirito di servizio e coraggio questa bellissima esperienza di studio e lavoro e il territorio casentinese ha beneficiato dell’impegno di questi studenti. Il progetto è assolutamente innovativo perché mette in contatto i giovani con il mondo delle imprese e le sfide del futuro".

Tra i testimonial, come spiega il professor Lorenzo Zanni, sono presenti docenti universitari e imprenditori in maniera tale che gli studenti possano avere lezioni diverse. "La sfida che ci poniamo - ha aggiunto Zanni - è farli lavorare su idee innovative che siano in grado di aprire la strada a un Casentino più proiettato al futuro".