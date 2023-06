"Fidatevi, è un libro davvero unico" La curatrice e l’omaggio col giornale

di Gaia Papi

AREZZO

Un volume in cui la storia di Arezzo scorre con ritmo, quasi fossero uno spartito musicale. Un centinaio le foto provenienti dall’archivio Alinari che compongono uno splendido catalogo, sintesi della mostra "La sottilità dell’aria". La mostra tiene banco dal 2 dicembre e terrà botta fino al 31 ottobre alla Casa Museo Ivan Bruschi. Una finestra su cento anni di storia del territorio aretino, dal 1856 al 1954, e che giovedì sarà distribuito in omaggio con La Nazione Arezzo.

Un euro e 70 centesimi, da una parte i piccoli e grandi fatti di cronaca di quel giorno; dall’altra la storia di Arezzo e della sua provincia, secondo un racconto per immagini che rimarrà impresso negli occhi dei lettori. "Le mostre territoriali come questa sono molto importanti perché ci aspettiamo la partecipazione attiva dei cittadini, indicazioni utili per la ricostruzione di luoghi, date, necessari al nostro catalogo": Rita Scartoni è la curatrice della mostra fotografica che campeggia ai piani alti di Casa Bruschi.

Richiesta di "aiuto" di cui parlate anche nel vostro sito...

"Si, la catalogazione di foto è molto difficile, noi dell’archivio Alinari non siamo certo tuttologi, chiediamo quindi una mano a tutti, ognuno mettendo in campo le proprie competenze, le proprie passioni, per costruire insieme un pezzo di storia aretina".

"Collaborazione" che adesso arriva anche dal nostro giornale..

"Quello che verrà distribuito con la Nazione è un libro che offre un viaggio unico nella storia di Arezzo e insieme in quella di una famiglia che ha fatto la storia della fotografia. Il loro sforzo di documentazione è partito da lontano, da una piccola bottega fino alle lastre diventate lo specchio di un mondo".

Un archivio infinito, in questo caso è stata fatta una grande scrematura...

"Si, una scelta ben studiata. Con il libro e con la mostra non si esaurisce certo il patrimonio fotografico del territorio. Quello realizzato è un flash per far venire fuori l’identità del territorio. Una selezione attenta per dare l’adeguato ritmo che una mostra richiede, come fosse uno spartito musicale".

"Sinfonia" che sembra aver centrato cuore e passione dei tantissimi visitatori…

"Stiamo assistendo ad una partecipazione inaspettata".

Il dietro le quinte di questa mostra?

"Ogni volta che si mette mano nell’archivio Alinari scopriamo cose nuove. Tra le ultime scoperte quella di un album sulle cave di lignite, una storia tutta da costruire, ci siamo ripromessi di farlo con il museo Mine di San Giovanni".

Gli scatti seguono un percorso che va dal 1856 al 1954: un secolo, una vita. La città fa la parte del leone, è chiaro: una città che in fondo Alinari aveva capito in anticipo che aveva una potenzialità straordinaria. E quelle foto, partendo da una pellicola intrisa di argento, riuscivano a tirarla fuori, al di là di ogni scatto del passato. Ma anche la provincia non scherza: il corso dell’Arno, i paesaggi, le aree industriali, l’artigianato perduto. Anzi, ritrovato: grazie ad un album di famiglia, grazie alle foto che da giovedì campeggeranno nelle librerie di tutti gli aretini.