Fianco a fianco come nella notte dell’orrore

Sopra i resti di Brunetta c’è un mazzo di rose rosse, sopra quelli di Sara un mazzo di rose bianche. I fiori, si sa, hanno un loro linguaggio, che non ha bisogno di interpreti. Solo il colore delle rose distingue le due bare affiancate. Madre e figlia sono una accanto all’altra, come nella notte della paura, ancora insieme. Vorresti gridare che sono state più forti della ferocia. Non è così, perché quel ragazzo coraggio è lì davanti, con i suoi 16 anni, e dentro le piange tutte e due. Non è così perché una famiglia è a pezzi e la città spaventata. Ma è anche un po’ così: chi ha ucciso è fuori, perfino dai pensieri. Solo, come chi sceglie di perdere se stesso. Voleva spezzare il filo che univa le due donne: le ritrova unite, camminare sulle gambe e nel cuore di tanta gente.

