Fiamme in un supermarket. Era chiuso, danni all’interno

Fiamme in un market. È accaduto in Valdarno a Piandiscò. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina per spegnere l’incendio. Fortunatamente il supermercato era chiuso e non ci sono state conseguenze alle persone. Secondo quanto ricostruito nel sopralluogo dei vigili del fuoco, l’incendio ha interessato alcuni arredi del locale. Tuttavia, i danni provocati dal fumo e dal calore hanno riguardato l’intera struttura al piano terra di un edificio. I vigili del fuoco, intervenuti col personale del distaccamento di Montevarchi, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i locali dove si era sviluppato l’incendio.

Gli esperti dei vigili del fuoco sono al lavoro per verificare le cause del rogo che ha danneggiato il supermercato della cittadina valdarnese.