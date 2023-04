Fiaccole per Sara e Brunetta Oltre 500 alla marcia nel centro "Non ci strappate la memoria"

di Lucia Bigozzi

Alberto Pierini

"Memoria non mi abbandonare": il grido di dolore di Paola Alberti chiude tra i singhiozzi la fiaccolata del dolore. E’ una mamma che si è vista uccidere la figlia e a quello strazio è riuscita a dare voce. "Ricordi, solo questi mi sono rimasti". Il corteo dei cinquecento taglia da parte a parte il centro. Già sono centinaia dietro le Logge del Grano, poi tanti altri si uniscono lungo il percorso. Via Cavour, San Francesco, Guido Monaco. I luoghi della movida sono invasi dal silenzio di oltre cinquecento fiaccole. Piccole luci nel nome di Brunetta e Sara, mamma e figlia uccise a coltellate nella notte terribile di San Lorentino. Ed è a San Lorentino che i passi lenti confluiscono, lontani dai ritmi del giorno. "Memoria non mi abbandonare, ho bisogno dei ricordi".

Una memoria che per una notte in tanti stringono tra le dita, insieme alla fiaccola. Per qualcuno è la memoria viva di chi hai conosciuto. In fondo al corteo ci sono anche alcuni vicini di casa. Ci sono i titolari delle attività che si affacciano su via Varchi. Enzo, l’uomo dei dvd e dei film a noleggio, è stato uno degli ultimi a vedere vive le due donne e libero il loro assassino. Arriva alla fiaccolata con la moglie e il figlio, la chiude raccogliendo i ricordi di quelle ultime ore.

"Memoria non mi abbandonare": lo rivendicano perfino i ragazzi, quelli che per natura danno del tu al presente prima che ai ricordi. Ci sono perfino i bambini, insieme alle loro famiglie. Ci sono i convittori del Pier della Francesca, insieme al loro preside e rettore Luciano Tagliaferri.

"Ma la fiaccolata – spiega con il solito senso pratico – è solo l’inizio: ora dobbiamo decidere cosa fare".

Non hanno grandi dubbi gli infermieri del 118: ce n’è un gruppetto ma è quanto mai solo una rappresentanza. "Quelli che erano di turno nella notte del delitto oggi lavorano" spiega Cristiano Romani, più che mai per una sera nelle vesti del soccorritore e non del politico. "Siamo qui per loro" ripetono: e con quel termine abbracciano i colleghi in ambulanza come Sara e Brunetta, le protagoniste inconsapevoli della notte.

"Memoria non mi abbandonare, ho bisogno di ricordi": sfilano anche tante coppie. Mano nella mano, qualcuno abbracciato: per un istinto che ricostruisce l’amore strappato di quella notte. "Non potevamo non esserci" ci dicono due, quasi rubandosi la parola.

Ci sono le autorità, in testa ma rispettando un silenzio che è di tutti: la vicesindaco Tanti, il sindaco di Lucignano Tavarnesi, amministratori da Terranuova e Castiglion Fiorentino. Ma i volti noti sono mille: gli assessori Carlettini e Scapecchi, Marco Meacci, Donella Mattesini, l’ex consigliera regionale Bruna Giovannini, la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi con il suo predecessore Checcaglini. C’è il mondo della Giostra, invitato direttamente da Porta del Foro, ci conferma Gianni Sarrini avvolto dalla sciarpa di Sant’Andrea.

"Memoria non mi abbandonare, ho bisogno di ricordi". Il corteo avvolge quasi completamente i quadranti di Guido Monaco, infila via Petrarca, vira in via Leoni come gli studenti del liceo la mattina. Ci sono anche loro, sia pur a piccoli gruppi. Avanti due vigilasse, quasi a chiudere il cerchio di una serata per le donne e delle donne: e che gli uomini per una volta, almeno per una volta dedicano a loro.

"La città è stravolta e sconvolta da questo fatto di sangue al quale non è abituata e al quale non vogliamo abituarci" scandisce Lucia Tanti. Lo ripete sotto l’arco di Porta San Lorentino, sullo sfondo di una Chimera (pur in fotocopia come tutte quelle aretine) che per una notte sembra esprimere più dolore che la rabbia di sempre.

"Ma ricordiamoci che ci sono due ragazzi che hanno bisogno di una comunità che gli stia intorno e non solo per una sera". Il corteo finisce qui, i passi ti portano però inevitabili al portoncino del dolore. Fiori e candele si moltiplicano fino alla strada. "Memoria non mi abbandonare, ho bisogno dei ricordi".

Il grido di Paola qui risuona più netto e lacerante che altrove. Parole che sembrano alzarsi, verso quel terzo piano. Lì dove le finestre da giovedì scorso restano sempre aperte. Forse le uniche a non voler trattenere la memoria.