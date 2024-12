Fiaccolata per Daniel, morto nove mesi dopo l’investimento. Fu lasciato da solo in strada

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Lutto e dolore. E quelle fiammelle, simbolo di speranza, ad accompagnare il corteo. Si è svolta a Arezzo la fiaccolata per Daniel Rus, l’uomo di 51 anni che il 2 aprile scorso è stato investito in zona Pratacci e poi lasciato sul marciapiede senza soccorso. L’uomo è morto nove mesi dopo l’investimento. Un lungo calvario per la famiglia e gli amici.

Un momento della fiaccolata per l'uomo investito e morto dopo nove mesi di agonia

La salma adesso sarà rimpatriata. Tornerà in Romania, luogo di origine dell’uomo. Ma intanto, nella serata di giovedì, c’è stata appunto questa iniziativa voluta dalla stessa famiglia e dai tanti che volevano bene a Daniel.

Il corteo è partito proprio da via Lumière, il luogo dell’incidente, e si è spostato verso il Paris Bistrot, dove quella sera Daniel si stava dirigendo a piedi per raggiungere la moglie. L’auto che lo ha investito non si fermò. L’uomo rimase agonizzante sull’asfalto. Quel veicolo è stato poi individuato. Verrà il tempo del processo. Adesso c’è quello del dolore e del ricordo.