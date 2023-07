"Festival Monte San Savinola Città: Spettacoli e Concerti con Musica Classica"

MONTE SAN SAVINO

La città della Valdichiana si prepara al Monte San Savino Festival. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati della musica classica e dell’armonia che prenderà il via lunedì prossimo 24 luglio e andrà avanti per due settimane, fino al 6 agosto, con spettacoli e concerti nel centro storico del paese. E c’è di più perchè sono attesi nella città della Valdichiana il numero record di ben 130 giovani talenti, proveniente da tutta italia e anche dall’estero che frequenteranno i corsi di perfezionamento in violino, oboe, canto lirico, flauto, violoncello, pianoforte, viola e clarinetto.

Ad aprire il festival sarà un concerto dell’Ensemble Barocco del Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti. L’evento è previsto per domani in piazza Gamurrini alle ore 21,30 con uno spettacolo dove si spazierà dal Barocco di Vivaldi fino alla musica del ‘900, con Astor Piazzolla e Mussorgsky.

"Un risultato eccezionale", racconta Luigi Tanganelli direttore artistico della manifestazione: "Tutte le classi sono piene e stiamo aspettando con grande trepidazione l’avvio dei corsi".