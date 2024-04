Festival, il ‘like’ di Valenti: "Overloud mi ha sorpreso: artisti top, può crescere"

AREZZO

La due giorni del trap si è conclusa alla vigilia di Pasqua: la rassegna Overloud ad Arezzo Fiere aveva fatto discutere perché il Comune di Arezzo aveva negato il patrocinio all’evento per i contenuti violenti e contro le donne di alcuni dei partecipanti al festival.

Un no motivato dal vice sindaco Lucia Tanti "perché dare spazio a queste voci non è compatibile con la cultura del rispetto delle persone - delle donne in particolare - e delle regole che è patrimonio primario di questa amministrazione. Istallare panchine rosse, invitare al sano divertimento, combattere la violenza sono pannicelli caldi se poi si dà cittadinanza a eventi così. Valgono più i fatti delle parole, per questo per noi è no".

Di tenore opposto le valutazioni di Mauro Valenti, fondatore di Arezzo Wave che di recente ha portato a Los Angeles, BigMama e Frida Bollani incontrandosi poi con il sindaco Alessandro Ghinelli negli Stati Uniti per il gemellaggio con la città di Burbank.

"Overloud mi ha piacevolmente sorpreso: potrebbe essere in futuro qualcosa di interessante a livello nazionale" dice l’organizzatore del festival aretino che manca dalla città dal lontano 2006 e che dopo un lungo girovagare per l’Italia quest’anno troverà spazio ancora a Cavriglia: "Credo sia un festival che spero possa crescere e diventare un punto di riferimento per un pubblico giovanissimo e amante della musica – prosegue Mauro Valenti – organizzato da ragazzi under 21 anni o poco più, ha portato migliaia di persone, molti di loro sicuramente al primo festival della loro vita, felici e coinvolti, che cantavano a memoria tutti i testi degli artisti sul palco".

L’ideatore di Arezzo Wave si spinge anche a fare un po’ di pronostici sui protagonisti: "Anna Pepe, classe 2003, spezzina e già prima rapper italiana, scommettiamo che sarà a Sanremo? Poi ci sono Suspect Cb da Reggio Emilia, anche lui un 2003, con il suo hit divertente “Come Giorgia Meloni”, e Artie 5ive, classe 2000 dalla Bicocca della grande Milano, (16 milioni di visualizzazioni per il suo “Anelli e collane” feat Anna), questi i miei preferiti per energia qualità e feeling con il pubblico".

"La prima edizione è sempre la più complicata per inesperienza e varie problematiche normali in un numero zero: logistica, comunicazione, pubbliche relazioni... però il risultato è positivo e senza dubbio rappresenta una boccata d’aria fresca per una città spesso un po’ addormentata. Tornato da Los Angeles con grande successo dove BigMama e Frida Bollani Magoni potevano essere le sorelline dei cantanti di Overloud, mi è sembrato per un attimo di ritrovare quelle situazioni. Per me e per Arezzo Wave Overloud è quindi un grande sì...".