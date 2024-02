Festival dello Spirito. Il concerto con Frisina

Un intero mese dedicato alla diffusione della cultura della fede e all’importanza della riscoperta della vocazione personale. Il tempo di Quaresima di Arezzo sarà scandito dalla prima edizione del Festival dello Spirito che, promosso del Serra Club Arezzo insieme alla Diocesi e all’associazione culturale Almasen, avrà come tema "Arezzo, Città dello Spirito" e proporrà un percorso alla scoperta dei vari linguaggi legati all’espressione, all’annuncio e all’ascolto della Parola di Dio. Da sabato 2 a sabato 23 marzo è in programma un ciclo di appuntamenti a tema che farà affidamento, tra gli altri, su personalità del calibro di monsignor Marco Frisina (direttore del coro della Diocesi di Roma) foto, Piero Damosso (caporedattore al Tg1) e Vincenzo Morgante (direttore di Tv2000). Il programma sarà aperto sabato 2 marzo alle 15 nella chiesa dei Santi Michele e Adriano in Corso Italia con "La presenza dello Spirito Santo nella Parola" che proporrà una vera e propria staffetta di lettura non-stop del Nuovo Testamento fino a domenica 3 marzo. "La presenza dello Spirito nelle Arti" sarà il tema dei successivi due appuntamenti di sabato 9 marzo con un incontro per tutti i cori parrocchiali della Diocesi e con un successivo concerto nel Duomo di Arezzo alle 17 diretto da monsignor Marco Frisina. La giornata di sabato 16 marzo verrà dedicata a "La presenza dello Spirito nelle Arti Figurative" con visite guidate tra i capolavori pittorici delle chiese del centro storico e con lo spettacolo serale "Il mio Gesù" di Beppe Dati al teatro Petrarca. Un doppio appuntamento caratterizzerà anche la giornata di venerdì 22 marzo con la proiezione dalle 15 in continuo nella chiesa dei Santi Michele e Adriano del lungometraggio "Cantico dei Cantici" e, alle 18, con la presentazione del libro "Può la Chiesa fermare la guerra?" alla presenza dello scrittore Piero Damosso nella Sala Grande di Giustizia del Palazzo Vescovile. La conclusione è fissata per le 16.30 di sabato 23 marzo nella basilica di San Francesco con il convegno "La presenza dello Spirito nella Comunicazione". Il Festival dello Spirito, sostenuto dall’azienda aretina Tca Spa e da Banca Sella & Patrimoni, sarà espressione concreta dell’impegno al servizio del territorio del Serra Club, un club service d’ispirazione cattolica nato nel 1935 negli Stati Uniti e diffuso capillarmente in tutto il mondo per diffondere la cultura cristiana, testimoniare la fede nella vita quotidiana e sostenere le vocazioni al sacerdozio ministeriale e alla vita religiosa consacrata.