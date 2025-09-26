Festival dell’Autobiografia. Anghiari si racconta con tre giorni di storie

di Claudio RoselliANGHIARISi chiama "Metamorfosi – Quando la scrittura ci cambia la vita" il filo conduttore dell’edizione 2025 del Festival dell’Autobiografia, che inizia oggi e si concluderà dopodomani, domenica 28 settembre, ad Anghiari. Numerosi gli aspetti che caratterizzano questa edizione e che avranno come filo conduttore le metamorfosi che lo scrivere di sé induce, promuove e racconta e che cambiano la nostra vita. Tre giornate per ascoltare, scrivere, leggere e condividere teorie, testimonianze, esperienze e testi, riscoprendo il piacere e la libertà civile di scrivere la propria storia. Un’occasione per evidenziare, anche grazie alla presenza di illustri ospiti, l’importanza della narrazione delle piccole e grandi metamorfosi dell’esistenza. Concetti che sono stati espressi in sede di presentazione del grande evento culturale, organizzato dalla Libera Università dell’Autobiografia con il patrocinio del Comune di Anghiari, il sostegno dell’Associazione Pro-Anghiari e il contributo degli sponsor, in primis Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e Busatti. Il prologo alle 15 di oggi al Teatro dei Ricomposti di Anghiari con i saluti del fondatore Duccio Demetrio, della presidente Stefania Bolletti e del sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri. Saranno tre giorni intensi, arricchiti dalla presenza di illustri ospiti, a partire dalla giornalista e scrittrice Sandra Petrignani, a cui verrà consegnato il premio "Città dell’Autobiografia" e dal filosofo Sergio Givone, che riceverà il premio "Centro Nazionale Ricerche e studi autobiografici". Fra i tanti momenti imperdibili del Festival 2025, anche quelli dedicati all’ascolto e alla scrittura, in programma oggi e domani alle 18.30 e i due appuntamenti serali, entrambi previsti a partire dalle 21.30: oggi le passeggiate nel borgo accompagnate da esperienze di scrittura, domani "Nel borgo dei canta-storie". Domenica mattina spazio dedicato anche al concorso nazionale "L’albero delle ciliegie. Una storia tira l’altra", edizione 2025-2026. E intanto, ieri pomeriggio è andato in scena all’Auditorium Mascagni "Anghiari, un borgo che parla", un progetto che ha permesso a tutti di ascoltare, camminando e fermandosi per il paese, racconti di vita legati ai luoghi attraverso postazioni qr-code che creano percorsi di visita alternativi a quelli usuali. Con questi tre giorni di lavoro, Anghiari conferma la sua vocazione verso la cultura della memoria, raccogliendo idealmente il testimone dai diari della vicina Pieve Santo Stefano, appena una settimana più tardi.