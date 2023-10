Festival della scienza. Oggi Garattini diventa cittadino onorario

Ha aperto sotto i migliori auspici il villaggio scientifico cortonese. Il chiostro di Sant’Agostino gremito da giovani e giovanissimi fino a tardo pomeriggio ha confermato l’interesse e la bontà del progetto Cauthamente. Un festival della scienza e della conoscenza che fino a sabato proporrà una cavalcata di eventi, laboratori e incontri aperti ad un pubblico trasversale. La regia spetta all’associazione Cautha. A fare la parte da leone ieri mattina i giovanissimi studenti delle scuole medie del territorio che hanno incontrato anche i loro "colleghi" delle scuole superiori del territorio per un orientamento futuro. Tra gli ospiti applauditissimi della prima giornata lo scrittore Marco Malvaldi che prendendo a prestito il suo libro "la molla e il cellulare: ha affrontato in modo semplice e coinvolgente, la differenza tra scoperta e invenzione. Oggi la giornata è all’insegna di numerosi e attesi ospiti, a cominciare dal professor Silvio Garattini insigne studioso e fondatore dell’istituto Mario Negri a cui la città di Cortona conferirà anche la cittadinanza onoraria. L’appuntamento, proprio nel cuore del festival è alle ore15 all’interno dell’Auditorium di Sant’Agostino. Garattini, riconosciuto tra i maggiori studiosi e divulgatori scientifici a livello internazionale, ha un legame decennale con Cortona grazie all’amicizia e collaborazione con l’associazione cortonese Amici di Francesca che si occupa di dare un aiuto ai malati affetti da patologie rare. È stato protagonista e organizzatore di attività culturali e di divulgazione scientifica che hanno dato lustro alla città. Proprio l’associazione Amici di Francesca, guidata oggi dal dottor Rosario Brischetto, è partner attiva del festival e ha contribuito a portare all’iniziativa illustri studiosi. Tra i nomi della divulgazione scientifica digitale da non perdere oggi, c’è anche la ginecologa Monica Calcagni (che dispensa consigli seguita da quasi 400 mila followers) che alle 10,45 affronterà il tema: "cose da donne che dovrebbero sapere anche gli uomini". Alle 15,45 Silvia Bencivelli giornalista scientifica, scrittrice, autrice e conduttrice radiotelevisiva, medico presenterà il suo libro "Eroica, folle e visionaria, storie di medicina spericolata". Nel porticato di Sant’Agostino fino a domani torna anche il progetto "Uno, nessuno e centomila", con la vendita dei libri raccolti dalla comunità al costo di 1 euro: il ricavato della vendita sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Laura Lucente