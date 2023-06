Festival del parco fluviale Tre giorni di spettacoli

Al via la terza edizione del Festival del Parco Fluviale a Bucine. Torna, con una fine settimana ricchissimo di eventi, il Festival Palco fluviale, quest’anno anticipato a giugno rispetto a settembre. In programma tre giorni di arte e spettacolo in compagnia di Diesis Teatrango che presenterà l’esito finale del Laboratorio Adulti, con una rilettura della Lisistrata, al grido di fate l’amore, non fate la guerra! E poi spettacoli nel parco di San Salvatore, in giro per il paese, con Teatro delle Bambole, Stalker e Vittorio Continelli. E ancora racconti, laboratori, esperienze in programma da venerdì 23 a domenica 25 giungo. Si parte venerdì 23 giugno alle 17,30 al teatro comunale di Bucine con ingresso gratuito con "Canali ricreativi", incontro con Erasmo Pucci studente del liceo artistico di Montevarchi e Thomas Lazzerini dello scientifico. Alle 18,30 all’Anfiteatro di Bucine ci sarà la presentazione del libro La parola cielo di Tommaso Barenti, alle 21,30 al teatro comunale ingresso unico 3 euro, va in scena Lisistrata. Sabato 24 giugno il festival riparte alle 10,30, al parco fluviale San Salvatore c’è il teatro delle bambole con L’uccellino Magico per la regia di Andrea Cramarossa. Alle 11,30 sempre al parco fluviale gli occhi della meraviglia un laboratorio dal titolo Un soffio d’aria, alle 16 nella stessa location il laboratorio Le parole delle nuvole. Alle 17,30 Stalker teatro presenta Prospero una performance che trasforma lo spazio tempo coinvolgendo il pubblico nella creazione di un happening. Domenica 25 giugno alle 20,30 al parco fluviale c’è il discorso sul mito Piantine che salvano il mondo, racconto teatrale a cura di Vittorio Continelli.