Festival del libro. Studenti realizzano spot

Gli studenti dell’Isis Enrico Fermi di Bibbiena realizzano lo spot ufficiale del Festival del Libro 2025. Gli organizzatori hanno infatti affidato ai giovani delle scuole superiori un percorso di immersione nel progetto del festival in un’ottica di transizione generazionale e di valorizzazione della lettura. Gli studenti sono protagonisti nella selezione delle frasi, prese dai libri dei grandi autori, e nella produzione del video. Grazie al supporto della scuola e alla collaborazione con professionisti, i ragazzi hanno potuto esprimere la loro creatività e il loro impegno per l’evento. Lo spot è stato costruito scegliendo frasi che ciascuno studente sentiva più vicine a sé, tratte da una selezione di alcuni libri. Con il libro correlato alla frase scelta, i ragazzi hanno ideato uno spot che rappresenta al meglio lo spirito del festival. "Dire la frase in cui mi sono sentita rispecchiata è stato divertente e molto bello. Questo progetto ci ha dato la possibilità di esprimerci e contribuire al bene del festival e del nostro territorio", ha detto una studentessa coinvolta nel progetto. Il video vede come protagonisti gli studenti delle classi seconde, mentre l’ideazione, le riprese e il montaggio sono stati curati dallo staff studentesco già impegnato nell’organizzazione generale del festival: Marco Cellai, Matteo Melani, Edoardo Ciabatti, Riccardo Gangi, Matteo Lusini, Samuele Scalzo, Allegra Pecorini, Alice Ugolini e Lorenzo Rialti. Sullo spot inoltre è presente la promozione del podcast del festival, creato dagli studenti e che sarà disponibile sulle principali piattaforme a partire dal 24 febbraio. Attraverso interviste esclusive agli autori, i ragazzi contribuiranno a promuovere la lettura tra i giovani e il pubblico locale.

S.F.