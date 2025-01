Festival del libro. Si cercano volontari

Il Festival del libro 2025 chiama a raccolta i cittadini. Gli organizzatori cercano infatti volontari da coinvolgere nell’evento e in più ci sarà la possibilità per dieci studenti di aderire al progetto di alternanza scuola lavoro proprio in occasione di questo evento che ogni anno richiama nella vallata tantissime persone. E quest’anno come super ospite ci sarà Pablo Trincia, colui che ha portato il podcast al grande pubblico anche in Italia. Per le scuole ci saranno laboratori per ragazzi e insegnanti. "Il mondo della scuola, dei docenti, dei ragazzi - dice l’assessore Francesca Nassini - resta il mondo privilegiato a cui ci rivolgiamo. Abbiamo voluto aprire alla figura dei volontari, ovvero abbiamo pensato di dare opportunità a ogni cittadino del Casentino che lo desiderasse, di entrare nel gruppo per dare un sostegno concreto".