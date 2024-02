Festival del libro per ragazzi. Tutti i numeri

BIBBIENA

Prende il via lunedì il Festival del Libro per Ragazzi che proseguirà fino al 10 marzo. Un’edizione ricca di novità che è stata presentata in Consiglio regionale alla presenza del vice presidente Marco Casucci, del sindaco Filippo Vagnoli, dell’assessore alla cultura Francesca Nassini e di Katia e Gabriele del Mondadori Point di Ponte a Poppi partner del progetto. Il festival si svolgerà in vari luoghi simbolo di Bibbiena e avrà come tratto distintivo la lettura e il libro nell’era digitale e punterà a riunire l’oggetto libro a tutta una serie di nuove tecnologie e modalità di fruizione alternative più vicine alle giovani generazioni. Altro tema sarà lo sport con Francesco Caremani e Andrea Paramucchi. Molto attesi anche Enrico Galliano, Roberto Morgese, Paolo Di Paolo, Andrea Franzoso, Barbara Cantina e la sua Mortina, "Antonio Sualzo" e Francesco Taverna con il suo amatissimo Chico. Questo sarà anche il festival dei grandi numeri: 20 giorni intensi di iniziative, quasi 13 mila libri esposti al Cifa di Bibbiena e 60 laboratori.