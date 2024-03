Festival del Libro di Bibbiena, l’ultima settimana di grandi eventi

Dopo il grande evento con Francesco Taverna, il papà di Chico, il cane parlante più famoso del web, che ha chiamato a raccolta 420 followers dal Casentino e dalla provincia, il Festival del Libro di Bibbiena riparte con l’ultima settimana di eventi e autori. Oggi tornano i laboratori di Scapigliati e Nata, mentre l’8 marzo alle 17 ci sarà l’incontro di Francesco Caremani con gli studenti dell’Itis. Venerdì 8 marzo sarà a Bibbiena l’autore Paolo Di Paolo e il suo Romanzo senza umani con il firmacopie presso il Museo Archeologico alle 17. Sabato 9 marzo il grande Andrea Franzoso incontrerà gli studenti con il suo fortunato caso editoriale "Ero un bullo". Il Festival si chiuderà domenica 10 marzo con la presentazione di "La paura di vincere non esiste" di Andrea Paramucchi, un tennista di successo che spiegherà ai giovani come non cadere nella trappola della paura nel raggiungere i propri obiettivi nello sport e nella vita. Il luogo sarà la Sala delle Bandiere in Comune a Bibbiena. "Ci aspetta l’ultima settimana di festival ma in queste due settimane già abbiamo ottenuto risultati straordinari e inaspettati - commenta Francesca Nassini Assessora allo Sport - La manifestazione, anche grazie all’adesione di autori di grandissimo spessore, ha preso la strada giusta e crescerà nel tempo ponendo il Casentino all’interno di un circuito, quello dei festival dedicati al libro e ai giovani in particolare, che porterà grande fortuna e una crescita cultura importante per tutti. L’impegno dell’amministrazione è stato massimo e lo sarà anche nel futuro. Ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile ovvero la nostra Biblioteca, Nata Teatro, Giuseppe Scapigliati, Oros Cooperativa, Katia e Gabriele del Punto Mondadori Casentino. Annuncio una piccola sorpresa: il Festival avrà un’appendice che completerà il percorso e soprattutto arricchirà il tema di quest’anno ovvero il libro e il web e come questi due aspetti si stanno integrando nella vita dei nostri giovani ma non a discapito del libro cartaceo".