Festival dei prodotti del territorio. L’evento nel centro storico

Due giorni tra gusto, musica e convivialità. Cortona si prepara ad accogliere un nuovo evento dedicato alle eccellenze del territorio. Sabato 20 e domenica 21 settembre debutta la prima edizione del TOP Festival – Territorio, Origini e Prodotti, rassegna promossa da Confcommercio Firenze-Arezzo e Comune di Cortona, con il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena e la collaborazione di produttori e operatori locali. Un progetto che vuole raccontare il meglio delle produzioni cortonesi e della Valdichiana in chiave innovativa, trasformando il centro storico in un percorso diffuso di degustazioni, musica e incontri. Dalle atmosfere panoramiche di piazza Garibaldi a piazza della Repubblica, passando per via Nazionale e piazza Signorelli, i visitatori vivranno un’esperienza sensoriale e culturale tra sapori e convivialità. Il programma è intenso: sabato dalle 15 all’una di notte e domenica dalle 12 a mezzanotte. Stand, assaggi, cocktail e birre artigianali, talk e djset animeranno le piazze. "Il TOP Festival è una bella occasione per vivere Cortona in modo diverso, più autentico e coinvolgente" ha spiegato Marco Molesini, presidente Confcommercio Valdichiana. "Abbiamo sposato questa iniziativa perché promuove il territorio e le sue tipicità, richiamando un turismo di qualità" ha aggiunto il sindaco Luciano Meoni. L’assessore alle attività produttive Paolo Rossi ha sottolineato il valore di un festival che mette in risalto prodotti già affermati anche a livello internazionale. Il cuore enologico sarà in piazza Signorelli, con il Consorzio Vini Cortona e le degustazioni dei produttori. Non mancheranno brindisi, racconti e musica dal vivo.

In via Nazionale e piazza della Repubblica spazio ai distillati artigianali accompagnati da djset e interviste, mentre piazza Garibaldi offrirà birra artigianale e street food. In questa cornice bar, ristoranti e negozi saranno protagonisti con menù e cocktail dedicati. Ad aprire il weekend sarà TOP Dining, la cena di gala in programma venerdì 19 settembre che trasformerà via Nazionale in un ristorante a cielo aperto. Un menù firmato Preludio Catering, accompagnato dai vini Cortona DOC, celebrerà la gastronomia locale tra eleganza e creatività. "La Toscana è terra di eccellenze e Cortona incarna questo spirito" ha sottolineato Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio. "Il TOP Festival valorizza imprese e produzioni che sono il cuore della nostra economia".

La.Lu.