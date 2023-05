Festival dei Cammini, Palio della Vittoria: un’estate ricca di eventi

Dal Festival dei Cammini di Francesco con Alessandro Preziosi al Palio della Vittoria, dalla Festa del Crocifisso con la tradizionale tombolata fino a Tovaglia a Quadri, passando dai Centogusti dell’Appennino fino all’Intrepida, in programma il 15 ottobre. Sono questi alcuni degli eventi cardine dell’estate anghiarese, elencati in modo completo nel libretto ufficialmente presentato alla stampa nei giorni scorsi nella sala consiliare di Palazzo Pretorio, alla presenza del sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri; dell’assessore al turismo, Ilaria Lorenzini e dei rappresentanti delle categorie economiche. In realtà, non ci si limita al solo periodo estivo, perché si arriva addirittura al 6 gennaio prossimo con due anticipazioni: per la prima volta nel 2023, la notte di San Silvestro sarà festeggiata in piazza Baldaccio. La frazione di Ponte alla Piera invece diventerà il paese della Befana, con tante sorprese per i più piccoli. "L’inaugurazione della Mostra dell’Artigianato ha segnato l’inizio della carrellata di eventi programmati ad Anghiari fino alla fine dell’anno – ha dichiarato il sindaco Alessandro Polcri – e siamo in assoluto uno dei paesi più attivi di tutta la Provincia con un’offerta di manifestazioni unica, che va dagli appuntamenti culturali a quelli musicali fino alle feste tradizionali e popolari. Se la macchina degli eventi funziona e non si ferma mai è anche e soprattutto grazie alle associazioni che collaborano con l’amministrazione affinchè tutto funzioni al meglio e il programma si arricchisca ogni anno di più". C’è anche un fuoriprogramma, ovvero un appuntamento non segnato: "E’ la partecipazione della nota criminologa Roberta Bruzzone l’8 giugno alle 21 alla serata in programma al Teatro di Anghiari per la rassegna che abbiamo dedicato ai genitori del territorio – ha puntualizzato l’assessore Lorenzini - ovvero un percorso cui ha partecipato anche Paolo Crepet nei mesi scorsi. Ma il programma prevede anche iniziative più leggere e divertenti, eventi con rievocazioni storiche e culturali, serate di musica e commedie a teatro, insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta, non resta che venire ad Anghiari!".