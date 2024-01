Festival dei Cammini: aperto il bando

SANSEPOLCRO

Aperto dalla Fondazione Progetto Valtiberina il bando "Francesco in scena" per l’edizione del 2024 del Festival dei Cammini di Francesco. Il bando invita compagnie teatrali, artisti e artiste del territorio dell’Alta Valle del Tevere tosco-umbra a presentare proposte per uno spettacolo da inserire nella programmazione della prossima edizione del festival. Dal 2017 il Festival dei Cammini di Francesco, organizzato da Progetto Valtiberina, si impegna a promuovere il territorio attraverso i cammini francescani. L’edizione di quest’anno si ispirerà al tema del "Dono" per celebrare l’anniversario del dono del saio e delle stimmate ricevute da San Francesco nel 1223. Per quanto riguarda lo spettacolo da proporre, il tema del "Dono" potrà essere interpretato in modo ampio e non necessariamente legato alla figura, alla vita o alle opere del Santo di Assisi. Gli spettacoli possono trattare il dono della vita, dell’amore, del tempo, dell’impegno, del denaro e altro ancora, lasciando spazio all’ispirazione e alla creatività dei partecipanti.

Il bando è rivolto ad associazioni, cooperative, gruppi informali, compagnie, artisti e artiste con sede nei Comuni del comprensorio e le candidature dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo [email protected] entro le ore 24 di lunedì 26 febbraio prossimo.