Festival Cammini apre al concorso per musicisti

Nell’ambito dell’edizione 2023 del Festival dei Cammini di Francesco, dal titolo "Regola, autonomia e libertà" e in programma per giugno, è stato organizzato il 1° Concorso Internazionale di Composizione, rivolto a tutti i musicisti di qualsiasi nazionalità senza limiti di età. L’edizione di quest’anno del Festival trae spunto dall’800esimo anniversario della Regola Francescana. Ogni partecipante potrà inviare una composizione di durata non superiore ai dieci minuti. È possibile presentare composizioni già eseguite, purchè inedite e non premiate in altri concorsi. I compositori dovranno inviare entro il 12 maggio la partitura in formato pdf all’indirizzo e-mail [email protected] e in copia la direzione artistica [email protected]