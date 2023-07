Festival allo stadio? Il Mengo frena "Meglio al Prato a capienza doppia"

di Alberto Pierini

Sarà anche rimasto figlio delle stelle ma Alan Sorrenti, sotto il sole a picchio delle 14, è lì, sul palco del Mengo, sospeso tra l’ovale delle vecchie corse dei cavalli e la vista sul Casentino. E’ lì, con i suoi 72 anni da far impallidire i sessantenni, alle prese con il milionesimo sound check della sua vita. I riccioli neri dei tempi d’oro lasciano il posto ad una chioma argentata di classe. Ed è la classe che chiude la storia del Mendo 2023.

Cala il sipario sul festival ma si apre di scatto sull’edizione che verrà. "Certo, oltre il Prato c’è solo lo stadio: però qui è la location perfetta". Paco Mengozzi, organizzatore del festival estivo ed anello di congiunzione con il mondo Woodworm, non ha mai nascosto qualche titubanza nel triplo salto mortale verso il comunale. "Il centro è il suo spazio: e cuce gli eventi alla città".

Intanto fermiamoci ai bilanci. Le due serate a pagamento chiudono intorno ai novemila spettatori, con Salmo e il suo teschio centrale stile "quelo" di Corrado Guzzanti vicino a cinquemila. Nelle serate gratis il pubblico dei concerti oscilla tra i quattro e cinquemila. Quindi circa 25mila agli eventi (con un martedì minore sia per gli artisti che per la pioggia) e un totale di presenze che invece supera le quarantamila.

Due festival paralleli. Che nei giorni gratis risaltano dai contapersone. "Il top delle uscite è intorno alle 19, quello delle entrate alle 21". Come dire che ciascuno si ritaglia un suo festival: va, viene, torna. Specie di notte: quando c’è chi resta due ore sulla terrazza verso il Casentino, lasciando la musica a fare da colonna sonora. "Ma allo stadio come faresti? Un altro mondo".

Ma il Prato va verso il restauro. A piccoli passi. Nel 2024 no, i progetti Pnrr, ha sempre confermato l’assessore Alessandro Casi, hanno priorità. Quindi la prossima edizione? "La vedo con sei serate come stavolta ma quelle a pagamento saranno tre e non due". Obiettivo: alzare il livello degli artisti. Ma c’è un’altra variabile. "Settemila metri quadrati e sette uscite di sicurezza: in sè garantiscono una potenzialità di 8000 spettatori a concerto. Chiederemo al Comune e alla Fondazione di poter sfruttare l’intera capienza".

Poi si apre il capitolo 2025, sempre che coincida con i lavori al Prato. "Ritengo, ma certo non dipende da me, che possa restare uno spazio utile per questi eventi così come per la Città di Natale: perfino migliorato". Migliorato su acqua, prese elettriche, logistica. Ma con tutto questo la città resterebbe fuori dal circuito che una volta la vedeva concorrenziale a livello nazionale: i grandi concerti, quelli sempre garantiti da Arezzo Wave e dalla macchina Valenti ma anche dal Play Festival di Giovanni Tafuro.

"Noi siamo pronti a guidare il ritorno in quella direzione: insieme a Woodworm, ai Negrita, al mondo musicale aretino. Ma quello è un passaggio che ha bisogno delle istituzioni, a cominciare dalla Regione, o non ci arrivi". Allora, solo allora l’opzione Stadio diventerebbe obbligatoria.

"In ogni caso se il Prato fosse destinato ad altro, è chiaro che non ci sarebbe altra possibilità che lo Stadio". Il cerchio si chiude, un po’ come il festival 2023. Un festival che tra i cinquemila di Salmo ha visto anche la presenza di Mac Petricich, uno dei Negrita: amico del cantante ma segno di una presenza del gruppo sempre più forte. "Non dimentichiamo che stava partendo il progetto dell’orto creativo: a Pescaiola avrà anche spazi concerti, perfino all’aperto". Un progetto del quale è parte integrante l’etichetta musicale aretina Woodworm, che è in piena campagna acquisti. L’ultimo ingresso di prestigio è Malika Ayane: protagonista nello spazio Sugar con il suo libro e forse tra un anno anche del Festival.

Un festival che allargherà lo spazio gastronomia. "Ha cominciato a correre dal venerdì, la domenica è rimasto aperto a pranzo, potrebbe essere a tempo pieno dal mercoledì in poi". In un festival che mantiene il target dei giovanissimi ma poi svaria tra le generazioni. Dai trentenni e quarantenni per il rock dei Zen Circus ai fans del settantenne Alan Sorrenti. Lui, che delle stelle ama restare figlio e non nonno: e che svaria dai 35 gradi di luglio al pubblico della notte. Le stelle lo guardavano: e del resto sono parenti strette.