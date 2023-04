Festeggiare senza volersi accontentare

Federico D’Ascoli

La C arriva forte come il vento in un pomeriggio che nessuno dimenticherà. L’Arezzo del calcio è tornato tra i professionisti con una rimonta furibonda. La squadra del saggio offensivista Indiani chiude i conti con uno scintillante 3-1. È vero: il Cavallino quasi centenario si complica la vita da solo, come nel campionato, quasi perso a Natale. Il gol della Pianese, dopo appena 3 minuti, è solo un brivido che non rovina la festa di una città. "È serie C", grida la curva Minghelli, col centro che si colora di amaranto. L’entusiasmo, in questi casi, è d’obbligo: il ritorno in C è un punto di arrivo o una ripartenza veloce verso il calcio che conta?