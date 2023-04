Festeggiare senza volersi accontentare

Federico

D’Ascoli

È il tempo della festa ed è giusto non sciuparlo facendo sognando troppo. C’è già un anniversario speciale, quello del Centenario, il prossimo 10 settembre. Un’altra C da mettersi all’occhiello. Ma nulla è possibile senza quei quasi 6500 spettatori che hanno sofferto e gioito con l’Arezzo. Le ferite e le incomprensioni con la tifoseria all’inizio della gestione Manzo sono solo un ricordo, sono bastate due fondamentali scelte azzeccate, come quella di Giovannini direttore generale e Indiani allenatore, per dare un segno chiaro a tutte le avversarie. Carta bianca sulle scelte dei giocatori e fiducia incondizionata. Anche nei momenti più difficili, che innegabilmente ci sono stati. Quella di Manzo, diventato presidente a tutto tondo è una strategia semplice: finalmente ha portato un risultato consono agli investimenti. Il ritorno nel professionismo è un’occasione di rilancio per una società che ha speso molto, anche in strutture, per rilanciare il calcio in questa città. La parola B non è più un tabù. Ma ci sarà ancora

tempo per riparlarne.

Nel frattempo, il Cavallino è tornato più forte che mai. E non vuole fermarsi più.