Festeggiamenti a Sant'Andrea, Mille Prenotazioni per la "Cena della Vittoria" dopo la Trentottesima Lancia d'Oro

AREZZO

Continuano i festeggiamenti a Sant’Andrea. Dopo le celebrazioni del Te Deum e l’omaggio a Luca Signorelli nella città di Cortona, il Quartiere è pronto a festeggiare la conquista della trentottesima lancia d’oro con la "Cena della Vittoria". Fioccano le prenotazioni, siamo ormai intorno a quota mille. Per l’occasione piazza Sant’Agostino si vestirà a festa e sarà decorata con arazzi e giochi di luce. Si inizia con l’aperitivo, alle 20, in piazza San Giusto, cuore del quartiere bianco verde, e per le 20,30 l’inizio della cena in piazza Sant’Agostino.

La scaletta della serata prevede la proiezione del video celebrativo della vittoria, la premiazione dei giostratori vittoriosi Tommaso Marmorini e Saverio Montini, l’asta in cui saranno battuti i quadri con i ferri dei cavalli che hanno corso in piazza e la bottiglia numero 38 del "Vino della Vittoria". Dopo il taglio del dolce, la serata si sposterà nuovamente in piazza San Giusto. Il costo è di 40 euro per i soci e 50 per i non soci, per i bambini 25 euro. Per l’acquisto è possibile recarsi nella sede di via delle Gagliarde fino a domani, dalle 21 alle 23. Le prenotazioni anche via WhatsApp 366 3867800.

A proposito di festeggiamenti, venerdì nemmeno la pioggia ha fermato il Te Deum di Sant’Andrea. Settanta figuranti in costume, accompagnati dal Gruppo Musici della Giostra, hanno fatto il loro ingresso nella chiesa di Sant’Agostino dove il parroco don Piotr Sipak ha recitato il Te Deum. I bambini del quartiere hanno portato rose bianche davanti all’Arca di San Donato in Duomo. "Se si vince la Giostra andiamo a piedi a Cortona" avevano detto. E così hanno fatto. Sabato cavalieri, capitano e rettore sono arrivati a piedi a Cortona. Ma ora è tempo di cena della vittoria.