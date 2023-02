Feste in maschera Orciolaia al bis e i Figli di Bocco

di Angela Baldi

Seconda domenica di Carnevale e secondo appuntamento oggi con maschere, sfilate, carri e travestimenti. Dopo due anni in sordina a causa del Covid dalla settimana scorsa la festa è tornata nelle piazze. Ad Arezzo il carnevale dell’Orciolaia è ripartito con nuovo format e nuova location. Oggi e di nuovo il 19 febbraio, a partire dalle 15, l’appuntamento sarà all’interno del Parco Ducci. Non ci saranno i tradizionali carri allegorici, ma ci si potrà lo stesso immergere in un percorso pieno di animazione e divertimento con giochi e musica, laboratori per grandi e piccini all’insegna del circo e della giocoleria.

Non mancheranno i treni, le maschere a tema Disney, Wacky Races. Ci saranno i personaggi della famiglia Madrigal, sarà possibile vivere le avventure della tenace Mirabel, per poi finire nel paese delle meraviglie di Alice, incontrare il Cappellaio Matto, il Bianconiglio insieme alla Regina di Cuori e altri personaggi. Tutto avvolto dalla musica della Band 23 e dai laboratori di bolle di sapone e palloncini. Nuova domenica con i "Figli di Bocco" quest’anno, la ventiseiesima edizione è dedicata al Perugino, a 500 anni dalla scomparsa. A Castiglion Fibocchi le strade saranno animate dalle caratteristiche maschere barocche che ricordano il carnevale veneziano. Oggi ci sarà il tradizionale Corteo Reale nel centro storico, concerti, spettacoli circensi con maghi, artisti, acrobati, clown e giocolieri, esibizioni di tiro con l’arco, raccontastorie, mostre itineranti con pittori che dipingono nei vicoli del castello e tante altre sorprese.

Il Carnevale di Rigutino è tornato a colorare le strade del paese in tutte le domeniche di febbraio con sfilate, musiche e stelle filanti. Per il cinquantesimo anniversario in strada anche il trenino "Rigutino express", che percorre la zona della festa da anni. Dopo il successo della prima uscita, oggi e per tutte le domeniche del mese, saranno presenti numerosi eventi, mentre una costante sarà la sfilata dei carri allegorici dalle 14.30, ma con una novità. Saranno presenti due nuovi carri, oltre alle molte attrazioni sempre nella zona centrale di Rigutino ovest, dove oggi dalle 15 ci sarà l’esibizione della banda Bing e Topolino, ingresso gratuito.