Feste: il pienone dell’ultimo minuto Poche camere libere, musei aperti

di Alberto Pierini

AREZZO

Fino a lunedì qualcuno interrogava il calendario per scoprire quando fosse Pasqua, perfino applicando lo storico criterio delle lune. Da martedì nessuno ha più avuto dubbi, almeno tra gli albergatori. Perché è iniziata la corsa ad esserci. Per un piatto che non è ghiotto come certi weekend prima di Natale, quando la prima stanza libera era a Rigutino se non addirittura nel senese, ma solo in apparenza. Stavolta il filotto partiva in alcuni casi dal giovedì sera per arrivare fino a Pasquetta. Quattro pernottamenti di fila, non tutti è chiaro allo stesso livello di occupazione ma con ricadute importanti sui bilanci complessivi.

Livelli di occupazione che su Booking volano. Il numero delle stanze libere è irrilevante, specie nelle serate di punta, che sono quella di ieri sera e soprattutto quella di oggi. Ma anche questo è un dato da prendere con le molle: l’impressione è che non tutti gli eserciti mettano sulla piattaforma il totale delle proprie camere. E questo, immaginiamo, per sottrarne qualcuna ad una vendita fruttuosa ma per la quale una bella fetta devi destinarla al sito di mediazione più importante in Italia e non solo. Ma anche il dato più ufficiale non è male.

"Su sabato sera siamo intorno all’88% ma credo che alla fine sfioreremo il tutto esaurito" conferma l’assessore e presidente della Fondazione Intour Simone Chierici. Su ieri sera eravamo sopra il 75% ma con grosse probabilità di rientro sopra l’80%. Traguardi alla portata quando il grosso delle prenotazioni restano last minute. Anche se non per tutti: ci sono strutture che già erano piene alla settimana scorsa poi alla fine a fare la differenza sono le diverse politiche dei prezzi. C’è chi abbassa per vedere vuoto il tabellone delle chiavi e chi preferisce viaggiare su altre cifre.

Chi arriva? "Soprattutto un ritorno di fiamma degli stranieri, che almeno a Pasqua da tempo non erano così numerosi" conferma ad esempio dal Continentale Marcello Comanducci. E tra gli stranieri i soliti dal centro e dal nord Europa ma anche diversi americani. Rimpiazzando gli italiani che sembrano avviati verso una stagione di prepotente ritorno all’estero, i cui segni saranno soprattutto d’estate.

Ma tra gli albergatori è tornato l’ottimismo: specie a cavallo del calo delle bollette, che nel 2022 avevano spolpato gli affari di un anno d’oro. Ma anche sul fronte dei ristoratori il clima è decisamente caldo. In particolare su domenica si è innescata la caccia ai tavoli, con risposte cortesemente desolate di chi non ha più un posto. Un quadro nel quale anche i musei gridano "presente". Perfino il giorno di Pasqua affreschi aperti dalle 13 alle 18 e a Pasquetta dalle 9 alle 19. E così la batteria delle gallerie: al Museo Archeologico domani dalle 14.30 alle 19.30, Casa Vasari dalle 9 alle 13.30, chiuso solo il Medievale.

E in provincia tra gli altri l’area archeologica di Cortona sarà aperta a orario continuato dalle 10 alle 19, sia domani che lunedì. Almeno da quelle parti qualche dubbio su quando sia Pasqua continuano ad averlo. E i calendari vanno tenuti a portata di mano.