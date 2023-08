Feste del Palio fra tradizione e beneficenza Il derby tra rioni accende la sfida con Gubbio

di Claudio Roselli

Eventi, tradizione e anche un risvolto benefico nella rassegna che si è appena aperta a Sansepolcro e che da Berta Music Festival porterà alle Feste del Palio della Balestra passando per la lirica con l’appuntamento clou del Palio della Balestra in programma nel pomeriggio del 10 settembre. In una città che ha deciso di esprimere il meglio di sé stessa anche nei confronti di turisti e ospiti che verranno in questo periodo, vi saranno tre appuntamenti il cui incasso sarà devoluto all’acquisto del casco refrigerante per la divisione di oncologia dell’Ospedale della Valtiberina: "Note di gioia", ovvero la serata della lirica; il Palio dei Rioni fra i balestrieri di Porta e Romana e Porta Fiorentina, dove è previsto un biglietto con un prezzo irrisorio ma con possibilità di aumentare l’offerta e poi la cena propiziatoria al Palio. È stata questa, sotto certi aspetti, la notizia più bella comunicata ieri mattina in sala consiliare nella conferenza stampa di presentazione dell’intero cartellone, con i rappresentanti di tutti i sodalizi coinvolti nelle varie manifestazioni, non dimenticando che per la prima volta (è avvenuto giovedì) lo stesso programma è stato illustrato in Regione a Firenze, nella sala intitolata a David Sassoli, dove c’erano il vicepresidente del consiglio regionale, Marco Casucci e anche in questo caso i delegati di ogni associazione.

"Se tutto questo è stato possibile, lo si deve al grandissimo impegno di più realtà coinvolte – ha dichiarato l’assessore alla cultura e agli eventi, Francesca Mercati – a dimostrazione di un lavoro sinergico fra amministrazione e associazionismo per il bene di una città che merita di essere vissuta appieno da cittadini e turisti. Una città che offre tanto e che, grazie al lavoro di tutte queste persone, potrà dare ancora di più. Per questo siamo orgogliosi di tutto questo lavoro di squadra e ringraziamo la dedizione di tutti coloro che da tempo si stanno adoperando per poter rendere questi giorni intensi e indimenticabili".

Una volta chiusa la parentesi di Berta Music Festival, martedì 29 agosto alle 21 la ricordata serata di "Note di gioia" con "Il sogno di Violetta" dalla Traviata di Giuseppe Verdi; direttore artistico e baritono, il biturgense Andrea Sari, che si esibirà assieme alla moglie, il soprano Stella Peruzzi. Giovedì 31, atto primo delle Feste del Palio con l’Offerta della Cera in cattedrale, rito classico alla vigilia del giorno di Sant’Egidio, dedicato a uno dei fondatori della città, nel quale verranno svelati autore e tema sviluppato nel drappo della sfida con Gubbio, dopodichè in serata si disputerà il Palio di Sant’Egidio fra balestrieri ordinari e cittadini di Sansepolcro. Una delle giornate clou sarà quella di sabato 2 settembre, perché si festeggeranno i 70 anni di attività del Gruppo Sbandieratori.

Un programma più ricco del solito, con oltre 100 amici che arriveranno dalla Germania: i lanzichenecchi e gli sbandieratori (creati da quelli del Borgo) di Mindelheim e la Fanfarenzug di Neuburg, che sfileranno sia la sera precedente che il pomeriggio a ridosso dei Giochi di Bandiera, in programma alle 21. Nell’ultima settimana, a catturare la scena saranno quasi in esclusiva i balestrieri: torneo Bai con Gubbio e Assisi domenica 3, Palio dei Rioni mercoledì 6 (entrambi in notturna) con spettacolo danzante de "Il Lauro", concerto propiziatorio il 7, cena propiziatoria l’8 e il ricco week-end del secolare Palio, con anche il ritorno del Mercato di Sant’Egidio (sabato 9 e domenica 10) nelle logge e nel chiostro del duomo, a cura dell’Associazione Rinascimento nel Borgo. Una città che stavolta si sta dimostrando più unita del solito per la riuscita della festa.