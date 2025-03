Festa Toscana con gli ospiti di Rondine

Una Festa della Toscana speciale a Subbiano dove i giovani ospiti di Rondine e provenienti dai luoghi di conflitti racconteranno le loro esperienze accompagnati dalla musica di Oida. L’appuntamento è per domenica 23 marzo, alle ore 18, nella chiesa di San Giovanni Battista ed il titolo dell’evento è "Dissonanze in accordo", uno spettacolo dove le parole dei giovani e la musica dialogano tra loro, per fondersi in un’unica voce che vuole rappresentare il valore umano della terra di Toscana, quale "terra di genio e di innovazione".

"Per celebrare la Festa della Toscana - spiega il sindaco Ilaria Mattesini - abbiamo pensato di avvicinarci alla scelta rivoluzionaria, innovativa di Pietro Leopoldo, unendola al presente e al futuro. Una scelta per noi rappresentata da Rondine Cittadella della Pace, che è un piccolo passo verso un mondo senza guerra, e da Oida che con i suoi progetti musicali rivolti all’emancipazione umana vuole essere motore di sviluppo umano in tutti i suoi aspetti".

Con "Dissonanze in accordo", progetto che ha ottenuto il riconoscimento dal Consiglio Regionale, il Comune di Subbiano vuole mettere in luce la genialità del progetto di Rondine Cittadella della Pace che da anni forma nuove generazioni di leader globali per un mondo libero da conflitti armati e da violenze. "Questo spettacolo - spiega l’assessore alla cultura Paolo Domini - esprime, artisticamente, il messaggio di Rondine Cittadella della Pace, il suo impegno costante per la risoluzione dei conflitti. Davanti ad un’attualità sconcertante fatta di guerre che insanguinano l’Europa e il Medioriente, grazie ai ragazzi dello studentato, ci invita a consapevolizzarci su come la pace, per quanto difficile da raggiungere, rappresenti l’unica soluzione per porre termine alle bellicosità".

Uno spettacolo aperto a tutti e ad ingresso gratuito. "Siamo grati al Comune di Subbiano per aver coinvolto Rondine e per aver dato voce ai giovani dello Studentato internazionale e alle loro storie: storie di dolore, ma anche di speranza ancora più forti oggi, in un periodo storico che vede un tragico e continuo riaccendersi e inasprirsi di guerre in tutto il mondo - dice Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine".

So.Fa.