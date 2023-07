Festa regionale del Pensionato Anp Cia Toscana a Cortona

Arezzo, 7 luglio 2023 – La Festa regionale del Pensionato Anp Cia Toscana si svolgerà domani, sabato 8 luglio a Cortona.

Il via alle 9.30 con ritrovo nella centrale Piazza della Repubblica dove i partecipanti potranno assistere ad una esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici di Cortona. La Festa si sposterà al Centro Convegni Sant’Agostino (ore 10.30) per la tavola rotonda sul tema “La vulnerabilità degli anziani, dalle cronicità alla non autosufficienza”.

“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa e soprattutto una tavola rotonda con rappresentanze chiavi del SSR – afferma il presidente Anp Cia Toscana Enrico Vacirca - perché come certificato anche dal Cnel, i servizi agli anziani sono sempre più ridotti, soprattutto l’assistenza domiciliare (-5.8%, tra 2021 e 2022).

Chiediamo e vogliamo – continua - il rilancio della sanità pubblica, invertendo il definanziamento che ogni anno vede scendere il peso degli investimenti in sanità rispetto al Pil, oggi attorno al 6% contro i picchi del 7% raggiunti negli scorsi anni”.

IL PROGRAMMA:

Saluti di Luciano Meoni, sindaco di Cortona; Massimiliano Dindalini, direttore Cia Agricoltori Italiani Arezzo; Domenico Baldi, presidente Anp Arezzo. Tavola rotonda con l’introduzione di Maria Giovanna Landi, vicepresidente Anp Toscana e, a seguire, gli interventi – moderati da Enrico Vacirca, presidente Anp Toscana - di Vittorio Boscherini, FIMMG (Federazione italiana medici di medicina generale); Luca Gradassi, presidente del Comitato Locale di Arezzo della Cri; Manuela Giotti, direttore Zona Distretto Valdichiana Aretina. Le conclusioni saranno a cura di Valentino Berni, presidente Cia Agricoltori Italiani Toscana e di Alessandro Del Carlo, presidente nazionale Anp Cia.

Nell’anno che ha visto la fine dell’emergenza pandemica, la Festa Regionale del Pensionato si conferma come un momento conviviale e di impegno politico per l’Associazione dei Pensionati Cia.