Festa per tutta la famiglia con "PratomaGnomo" all’Abbazia di Soffena

Prosegue la due giorni dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, tra spettacoli, laboratori e attività all’aria aperta nel Parco dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco di Sopra. Gnomi in festa - PratomaGnomo, progetto finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della tutela ambientale e all’educazione alla dimensione fantastica e creativa, giunge quest’anno alla terza edizione. La manifestazione viene riproposta dopo il grande successo di partecipazione delle edizioni 2022 e 2023. Gnomi in festa - PratomaGnomo inserita nel circuito delle iniziative di Visit Valdarno - viene realizzata con il patrocinio della Regione Toscana, delle amministrazioni comunali del Valdarno aretino e fiorentino. Nata come manifestazione correlata alla più conosciuta Festa internazionale degli Gnomi (che si tiene ogni anno a Roccaraso), Gnomi in festa si colloca nella cornice di riferimento del Progetto Paesaggio Comune e propone, ai piedi del Pratomagno, nella splendida cornice storica ed architettonica della Abbazia di San Salvatore a Soffena, la collaudata formula organizzativa e artistica che ha portato alla ribalta nazionale le creature del "piccolo popolo": gnomi, elfi e folletti, fate, nani, troll e giganti allieteranno grandi e piccini nelle aree verdi del Parco della Badia, ma anche lungo sentieri e nel borgo. Il programma prevede stamani il Mercatino delle meraviglie e animazione musicale, danzata e cantata, con gnomi, folletti, elfi e fate lungo le vie del centro storico. A mezzogiorno premiazione del concorso di idee per la creazione di un personaggio guida della Abbazia di San Salvatore a Soffena, alle 12.30 a pranzo con gli gnomi. Dalle 15 aprono i laboratori creativi, alle 16 spettacolo con trampoli e figure, alle 17 Di Pinocchio l’avventura con attori e burattini. Alle 18 Il Bosco delle Meraviglie spettacolo itinerante con Gnomi, Fate, Streghe e Folletti, alle 18.30 Passi di fata spettacolo di danza elfica coreutica magica e dalle 19,30 torna a tavola con gli gnomi.