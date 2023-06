Festa per il cappotto con libro e fazzoletto

Hanno vinto 12 edizioni sulle ultime 20: Porta Santo Spirito resta il quartiere da battere. Per celebrare il cappotto creato il nuovo fazzoletto gialloblù con una versione in pura seta, disegnato dall’artista Rita Rossella Ciani. Non solo, Santo Spirito ha pubblicato anche il libro "Nobiltà gialloblù" di Paolo Nocentini e Niccolò Pino: l’epopea del quartiere dal 1988 al 2022: 35 anni attraverso il racconto di quartieristi, giostratori e figure storiche. Stasera alla propiziatoria oltre 900 commensali ai Bastioni.