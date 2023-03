Festa per i 100 anni di Pasquina Roghi

Sono 100 primavere per nonna Pasquini che oggi compie i suoi primi 100 anni. Grande festa in casa Gadani per Pasquina Roghi, un’arzilla nonnina, ultima di sei figli. "E’ il giorno della terza centenaria di Castiglion Fiorentino, rivolgo i miei più cari auguri alla mia vicina di casa Pasquina Roghi, madre di Santino Gadani, oltretutto mio predecessore negli anni ’90, che compie oggi 100 anni. Buon centenario". Sono questi gli auguri via del sindaco Mario Agnelli alla castiglionese Pasquina Roghi. Ed oggi, festa grande in casa Gadani per la prima centenaria della famiglia ma, anche, la terza per la città di Castiglion Fiorentino. "Un compleanno che abbiamo deciso di festeggiare insieme a tutta la famiglia con il figlio Santino e la nuora Luisa, i nipoti Carlo e Roberta e la pronipote" fanno sapere i familiari.