Festa per i 100 anni del sarto del paese Alfredo di Mattia

È stato sarto per una vita a Subbiano, Alfredo di Mattia, ha festeggiato venerdì i 100 anni con i tre figli, Maria Pia, Maurizio e Gianni, il sindaco di Subbiano,Ilaria Mattesini, altri familiari, e tutto il personale del Villaggio La Consolata di Serravalle e i suoi ospiti. Una torta, 3 candeline per 100 anni da spengere, un brindisi tutti insieme, tanti applausi e una targa consegnata nelle sue mani da Ilaria Mattesini l’amministrazione di Subbiano ringrazia Alfredo quale testimone di un secolo di vita dell’Italia e della comunità. Alfredo, nato a Enna il 4 agosto del 1923, giunse a Pieve San Giovanni dalla Sicilia al seguito degli Alleati che stavano liberando l’Italia, fu imprigionato come disertore dopo l’8 settembre,partì per la Sicilia, ma ritornò nei luoghi che lo avevavo ospitato subito dopo guerra con una valigia di cartone era il 7 agosto, giorno di San Donato, ritornò a casa dei Rossi, dove aveva incontrato Stella, che diventerà poi la sua sposa. Da Pieve San Giovanni passò l’Arno e arrivò nel 1952 a Subbiano dove è sempre rimasto. Dal matrimonio con Stella Rossi nasce prima Maria Pia, nel 1951 , poi Maurizio, nel 1956 e per ultimo, nel 1959, Gianni. Elegante , con un riconoscimento come combattente ricevuto qualche anno fa dal Prefetto di Arezzo, e una pergamena dal Comune di Subbiano,ha sempre fatto il sarto per uomo, una professione che ha insegnato a Beppe "Cucchino", ma che non ha tramandato ai figli, di cui però i figli vanno fieri. L’ho sempre ammirato afferma Ilaria Mattesini sempre a posto, ben vestito, elegante e sempre modesto e con grande dignità, era un piacere incontrarlo per il paese mentre qualche ragazzo di ieri con Gianluca Esposito ricorda "Alfredo ha sempre perdonato con un sorriso la vivacità dei ragazzi del campin quadrato con base accanto alla sua sartoria". Il personale della Consolata ha creato addobbi per una festa bellissima.