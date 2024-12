Festa per 80 coppie. Cinquant’anni di amore

Domenica scorsa, nello splendido scenario di Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni, l’amministrazione comunale ha premiato le 80 coppie della città che quest’anno hanno festeggiato le nozze d’oro, mezzo secolo di vita comune. 50 le coppie intervenute in presenza, che sono state ricevute dalla sindaca Valentina Vadi, che ha consegnato loro una pergamena celebrativa. Un simbolo tangibile per onorare la loro grande testimonianza di amore, impegno e dedizione, che hanno saputo trasmettere e mantenere nel corso degli anni. "E’ stata un’emozione – ha detto la prima cittadina – poter celebrare in palazzo d’Arnolfo, un traguardo così importante come i cinquant’anni di matrimonio con le coppie di sangiovannesi che nel 1974 si sono sposate. Un riconoscimento per il cammino che hanno percorso insieme, un esempio per tutta la nostra comunità di amore e dedizione. La famiglia – ha aggiunto - è infatti il primo nucleo della società civile, quello da cui passano gli insegnamenti etici e morali. Ringraziare queste coppie per il percorso e per essere fonte di ispirazione all’intero della nostra comunità, è stato davvero un momento importante e toccante". Valentina Vadi ha ricordato che è la prima volta che una cerimonia del genere viene fatta a San Giovanni, ma non sarà un caso isolato, perché verrà ripetuta anche nei prossimi anni. L’evento è stato impreziosito da un momento fotografico, che ha catturato sorrisi e ricordi indelebili curato da Mario Lanini del Fotoclub Il Palazzaccio. Dal 10 gennaio i partecipanti potranno recarsi in comune per ritirare la loro foto ricordo. L’iniziativa rientrava nel ricco cartellone di eventi del Natale, con una serie di appuntamenti per grandi e piccini che proseguiranno fino all’Epifania.