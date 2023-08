Festa Pd a Cortona: Elly Schlein a sorpresa tra i militanti

Un "salto" alla festa dem a Tavarnelle. Tutto fuori programma, proprio quando meno te l’aspetti. E i militanti che ogni anno si fanno in quattro per organizzare uno degli eventi più importanti a livello provinciale, nel solco della tradizione Pd, non si aspettavano certo, tra un piatto di pici e una bistecca, di vedere tra gli stand Elly Schlein. Un "salto" a sorpresa deciso all’ultimo tuffo dalla segretaria dem prima di raggiungere Castiglion del Lago dove era attesa per un’iniziativa politica.

La "deviazione" lungo la 71 e il tempo trascorso con chi alla riuscita della festa lavora senza sosta per giorni, sono le due istantanee che raccontano una domenica sera a tu per tu con il leader del partito. Schlein ha salutato e si è soffermata a dialogare con i militanti.

Con lei, il segretario comunale Pd Luca Bianchi, dirigenti locali ed esponenti di partito tra i quali l’ex sindaca Francesca Basanieri che ha accolto Elly Schlein e "immortalato" l’incontro sui social. In cucina, tra piatti pronti e pentole fumanti, Schlein ha parlato con le cuoche (nella foto) e non si è sottratta ai classici scatti-ricordo. Una visita che alla vigilia della campagna elettorale per le amministrative di primavera, è servita anche per "caricare" il popolo dem e per tradurre in pratica, l’obiettivo dichiarato dalla segretaria nel giorno della conquista del Nazareno: ripartire dalla gente, dagli iscritti e allargare il perimetro del partito. Il "fuori programma" a Tavarnelle va nella direzione nella quale Schlein sta guidando il partito. Non capita spesso di vedere il leader di un partito a tu pe rtu con gli iscritti, in una festa di provincia, fuori dai circuiti delle grandi città attraversati dai big della politica. È accaduto a Tavarnelle e le immagini hanno fatto il giro del web in pochi secondi.

LuBi